Renzi | “Non è vero che ho comunicato l’uscita a Zingaretti su Whatsapp Carcere agli

(Di domenica 22 settembre 2019) Non è, giura: Nicolanon è stato avvisato viaquando la decisione di lasciare il Pd era ormai presa. Matteorisponde al retroscenadal segretario del Pd riguardo all’addio dell’ex premier ai dem per fondare Italia Viva. “Non è così, però io ho preso l’impegno di non fare nessuna polemica con. Ora che esco dal partito, rientreranno D’Alema e Bersani, contenti loro contenti tutti”, dice in collegamento con Non è l’Arena su La7 ribattendo a quanto aveva raccontato il governatore del Lazio e numero uno dei Democratici. “Ho provato a tenere insieme il Pd, ho lottato come un leone, ma non c’è stato modo di arginare le correnti interne – ha spiegato riguardo alla scissione a una manciata di giorni dalla nascita del governo Conte 2 – E allora dopo 6 anni che non si va d’accordo, ci si ...

marcocappato : Nulla di più stupido e violento che dire di una persona che 'porta sfiga'. Dirlo di Renzi o Salvini non fa eccezio… - fattoquotidiano : Pd, Lotti spiega perché non ha seguito Renzi: “Resto nella casa del riformismo. Qui per riaffermare garantismo cont… - Antonio_Tajani : Non c'è nessuna ipotesi di compromesso né con Renzi né con Conte. C'è un limite invalicabile oltre il quale non sia… -