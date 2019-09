Regionali Umbria | Di Maolo verso il no a M5S-Pd Fora su Fb | «Ha rinunciato»

Regionali Umbria - Pd-M5S vicini all'accordo : spunta il nome di Francesca Di Maolo : Alla fine potrebbe essere Francesca Di Maolo la candidata Pd-M5S per le Regionali in Umbria. «È una delle ipotesi di candidatura unitaria a cui si potrebbe arrivare», fanno...

Rousseau - base del M5s approva il “patto civico” per le elezioni Regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Regionali - svelato il voto su Rousseau : anche gli iscritti Cinque Stelle dicono sì al Patto Civico in Umbria : "Come sempre nel Movimento vince la democrazia". Così il Blog delle Stelle saluta il fatto che "oggi migliaia di cittadini hanno scelto, attraverso la partecipazione su Rousseau, di dare vita a un Patto Civico per l'Umbria". "Questa è la strada che abbiamo proposto e che i cittadini hanno confermato

Umbria - Di Maio : “Mi interessa departitizzare le giunte Regionali. Servono persone competenti” : “Se riusciremo a creare questo patto civico, la nuova Giunta dell’Umbria non avrà gente dei partiti né del Movimento 5 stelle al suo interno. Ci sarà un candidato presidente, spero civico ed indipendente, che se ne creerà una sua in base alle proprie capacità e competenze”: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Assisi a margine di un incontro del ‘Cortile di Francesco’. Quindi per il capo politico del ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Regionali Umbria : Di Maio candida Stefania Proietti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Il leader del M5s, Luigi Di Maio, ha parlato delle Regionali in programma in Umbria, 20 settembre 2019,

Regionali - Pd e M5s trattano a oltranza sull’Umbria : Mancano poco più di cinque settimane al voto, e della candidatura Pd-M5s a governatore dell’Umbria, non c’è traccia. Tuttavia, i due principali azionisti del governo Conte 2 sono speranzosi. Il commissario umbro dem, Walter Verini, si dice “fiducioso che al più presto si possano trovare convergenze anche su figure unificanti ed autorevoli per scrivere, insieme a una larga coalizione, nuove pagine della vita dell'Umbria". Finora, la strada per ...

In Umbria il nome fatto da Di Maio per le Regionali non convince per niente i dem : "Abbiamo proposto come candidata presidente l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo". Luigi Di Maio esce sul Blog delle Stelle a metà mattina. Il tema sono le elezioni regionali del 27 ottobre in Umbria. Oggi si vota sulla piattaforma Rousseau per decidere sul 'patto civico' ...

Regionali - M5s : domani voto su Rousseau sul patto civico in Umbria - sostegno anche se il Pd non ci starà : In caso di accoglimento di tale proposta, "dovrà essere individuato il candidato a cui attribuire le facoltà che il Codice Etico del MoVimento 5 Stelle attribuisce al candidato presidente della regione

Regionali in Umbria - salta l’intesa Pd-M5s. E’ caccia a candidati : Rischia di naufragare sul nascere, l’alleanza in Umbria tra il MoVimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. E non solo perché i due alleati del governo Conte 2 parlano linguaggi diversi sulla candidatura a governatore in vista delle elezioni Regionali del 27 ottobre, ma soprattutto perché la base pentastellata è già in rivolta contro il capo politico, Luigi Di Maio, reo, a dire dei 5stelle umbri, di aver teso la mano a Nicola Zingaretti per ...

Elezioni Regionali Umbria 2019 : ultimi sondaggi - Salvini “vinciamo” : Elezioni regionali Umbria 2019: ultimi sondaggi, Salvini “vinciamo” Continua la marcia di avvicinamento alle prime Elezioni regionali successive alla crisi del governo gialloverde. Sarà il momento per valutare la lo stato di salute delle principali forze politiche. L’alleanza giallorossa sembra che si ripeterà grazie ad un accordo pre-elettorale (un inedito, nella storia del Movimento 5 Stelle). Le negoziazioni tra M5S ...

Regionali Umbria : M5s decide su Rousseau se fare un “patto civico” con altri partiti (e col PD) : Dopo l'apertura di Luigi Di Maio, gli iscritti alla piattaforma Rousseau voteranno per decidere se il Movimento 5 Stelle deve "aprirsi" ad altre forze politiche e sostenere un "candidato fuori dalle appartenenze" alle prossime Regionali in Umbria. Il voto sarà aperto dalle 10 alle 19 di venerdì 20 settembre.Continua a leggere

Regionali Umbria - venerdì voto M5s su Rousseau per il “patto civico” col Pd. Intesa possibile sul nome della manager Bastioli : Gli iscritti del M5s domani sono chiamati al voto su Rousseau sul patto con il Pd in Umbria. Dalle 10 alle 19 di venerdì, annuncia il Blog delle Stelle, gli iscritti voteranno sul “patto civico per l’Umbria, ovvero sulla possibilità di sostenere alle Regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche”. Un candidato, si sottolinea, “fuori dalle appartenenze politiche”. Tra i nomi che fanno ...