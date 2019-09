Quelli che il Calcio | al via la ventisettesima edizione Enrico Lucci new entry tra gli

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 22 settembre 2019)che ilPrende il via oggi, alle 14.00 su Rai 2, la 27esimadiche il. Il programma sportivo, capitanato ancora da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, si arricchisce di un nuovo inviato, già volto della rete,, che si muoverà in tutta Italia. All’ex iena, già da questo pomeriggio, spetterà il compito di intervistare l’ex ministro Matteo Salvini, con lo scopo di dare una lettura dell’attualità e della scena politica in cui non mancherà un accenno di ironia.che il: gli ospiti della prima puntata del 22 settembre 2019 Nel rinnovato studio Tv3 di Milano, verranno ospitati inoltre l’ex allenatore Serse Cosmi. l’attore romanista Paolo Calabresi, padre di Arturo, il giovane difensore del Bologna in prestito all’Amiens, la giornalista – ex conduttrice de La Domenica Sportiva – Giorgia ...

