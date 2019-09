Quel che resta del genio folle di Dino Campana

Quelli che il calcio – Prima puntata del 22 settembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Prima puntata della sua ventisettesima edizione che, in realtà, parte in anticipo rispetto all’inizio annunciato […] L'articolo ...

Imma Tataranni - Alessio Lapice a Blogo : "Porto in scena i ragazzi che inseguono Quello che vogliono diventare" (VIDEO) : "Con il regista Francesco Amato abbiamo lavorato soprattutto sull'innocenza, sulla purezza del mio personaggio, che appare quasi un'incapacità mentale, ma non è così". Alessio Lapice introduce così, ai microfoni di Blogo, Ippazio Calogiuri che interpreta nella nuova serie di Rai1 dal titolo Imma Tataranni, in onda a partire da domenica 22 settembre 2019.In apertura di post il video integrale dell'intervista. ...

Tutto Quello che c'è da sapere sul Jova Beach Party a Milano Linate : È il gran finale. Dopo i 16 show sulle spiagge d'Italia, sabato 21 settembre arriva l’ultima tappa del Jova Beach Party, sulla pista dell’aeroporto di Linate a Milano, attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione (riaprirà il 27 ottobre dopo una ristrutturazione a tempo di record). Il concert

“Mangiavo con i pacchi della Caritas”. Eva Grimaldi - Quello che non ha mai detto : Clamorose dichiarazioni al settimanale ‘F’ sono state rilasciate dall’attrice Eva Grimaldi, la quale si è soffermata sui difficili momenti vissuti soprattutto quando era una bambina. Questo il suo commovente ricordo: “Ho avuto un’infanzia bella a Verona, anche se a scuola ho frequentato classi speciali. Ero dislessica e balbuziente. Lo sono diventata con uno spavento a sei anni quando, rientrando a casa, un aereo è passato a bassa quota sopra la ...

"Conosco Quel buio" : la lettera di un padre che dimenticò la figlia in auto al papà di Leonardo : “All’amico di Catania voglio dire soltanto di lasciarsi abbracciare dalla moglie, dai familiari, dagli amici, da tutta la comunità. Di raccogliere quelle mani tese. Io lo so quello che prova: è caduto in un pozzo buio, profondo e gelido”. Così si rivolge direttamente al padre di Catania “vittima ieri della mia stessa tragedia” Daniele Carli, il papà pisano cui il 18 maggio 2018 ...

Quello che sai sui cani è sbagliato : Sono migliaia di anni che i cani vivono con gli umani (almeno 15.000 secondo alcune stime) e la vicinanza è stata tale che si parla addirittura di coevoluzione tra le due specie. Ciononstante, i cani non erano studiati scientificamente perchè ritenuti ‘finti, costruiti dall’uomo’ per cui le convinzioni diffuse che ci sono sui cani sono frutto di una conoscenza popolare che si tramanda da generazioni. Ad un certo punto, però, in ...

Torna da un viaggio e non riesce più a recuperare la valigia - Quello che accade dopo è incredibile : Un uomo, di 48 anni era andato a fare un viaggio in Colombia. Al ritorno, come spesso purtroppo accade , non riusciva più a rientrare in possesso della sua valigia e lui era molto agitato. Il bagaglio si era fermato durante il tragitto e non egli era stato più recapitato. Lui, che da Bogotà era arrivato a Fiumicino, era agitatissimo. Ma, ad un certo punto, la sua valigia è stata ritrovata e spedita all’aeroporto di Falconara e, quando si è ...

La foto di Trudeau - la sinistra e Quelle scuse che non hanno senso : Molto spesso a sinistra, con sconcerto, ci si domanda quali siano le cause di un consenso così consistente verso i partiti e i leader della destra. Le risposte a questa domanda non sono naturalmente semplici e abbisognerebbero di ben diversi spazi di trattazione. Meno semplici ancora, i rimedi. Tuttavia, se anche si volesse solo ipotizzarne una, di risposta, essa potrebbe essere forse questa, in una sola parola: la distanza. Distanza dal ...

Quelli che il calcio 2019-2020 - si parte il 22 settembre : il promo (VIDEO) : Il campionato è iniziato ormai da settimane, ma Quelli che il calcio non è ancora comparso nel palinsesto di Rai 2. Vero è che, per cause di forza maggiore, questa terza settimana di settembre non è stata particolarmente rilassata per la direzione di rete e i responsabili di palinsesto, che hanno dovuto fare i conti con (tristi) imprevisti e qualche ascolto al di sotto delle aspettative, modificando in corsa, e più volte, programmi e ...

Milano e Monza - tutto Quel che c’è da sapere sul dopo-Torino del salone auto all’aperto : La presentazione ufficiale si è svolta a Milano ed è stata aperta da Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli Group, che ha poi ceduto la parola ad Andrea Levy, Presidente e ideatore, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Dario Allevi, Sindaco di Monza, il tutto moderato dal giornalista del Corriere della Sera Maurizio Donelli. Il nuovo corso del salone ...

Quella pantera invisibile che terrorizza il Cremonese : Francesca Bernasconi Numerosi avvistamenti, nel Cremonese, durante l'estate. Ma del felino nero non c'è traccia e nemmeno delle sue impronte. L'estate sta finendo, ma il mistero che ha portato con sé quest'anno rimane e si infittisce sempre di più. Si tratta della pantera di Cremona, avvistata per la prima volta l'11 agosto. Poi, da quel giorno, è un rincorrersi di avvistamenti, sopralluoghi, foto. E ora, spunta anche un video ...

Federer - fenomeno anche a tavola : “amo gli spaghetti e la carbonara. E Quella volta che mi ubriacai agli US Open…” : Roger Federer ha raccontato alcune sue passioni… culinarie. Lo svizzero non sa resistere alla pasta italiana e al buon vino anche se in passato ha esagerato con l’alcol! Roger Federer, da qualche tempo, è diventato il volto della Barilla, celebre marchio italiano conosciuto in tutto il mondo per l’eccezionale qualità della sua pasta. Il tennista svizzero ha dimostrato di non essere solo un semplice testimonial, ma anche ...

Platinette : "“Amore” non so che voglia dire. Tutti Quelli che vengono con me sono ufficialmente etero" : Su Raiuno Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha annunciato che non parteciperà Italia sì! perché deve curarsi da una patologia che l’affligge da anni: “il mangiare compulsivo”. In un’intervista al Corriere, racconta del suo disturbo e del suo desiderio di rinascere. “A 64 anni non posso più rimandare l’appuntamento con me stesso. Ormai, per scendere la scala di ...

Tiki Taka - Quello che succede dietro le quinte è assurdo. E la protagonista è sempre lei : Wanda Nara : C’è gelo dietro le quinte di ‘Tiki Taka’ tra Wanda Nara e Costanza Caracciolo. A riportare il restroscena è il settimanale Chi in edicola questa settimana, che racconta come nel backstage della trasmissione calcistica di Italia Uno, la bella manager del calciatore Mauro Icardi crea – suo malgrado – qualche tensione. Una nuova vita a Parigi, con nuovi amici e amiche e il futuro di Mauro Icardi tutto da scrivere. Ma anche la vecchia vita a Milano, ...