Fonte : optimaitalia

(Di domenica 22 settembre 2019) Dal 12019 saranno effettive lesu alcune offerte di rete fissa. Al momento non è ancora dato sapere quali piani siano stati effettivamente inclusi nelle modifiche unilaterali del contratto (come riportato da 'mondomobileweb.it', il gestore cagliaritano non lo avrebbe specificato all'interno del comunicato ufficiale), che prevedono l'aumento del canone mensile di 3. Se siete stati impattati anche voi, ne riceverete notifica in una delle fatture antecedenti. Da quel che ci risulta, le offerte coinvolte dovrebbero corrispondere a quelle dal canone mensile di 19.95ale da 24.95. Chi non ha ricevuto alcuna comunicazione, non è detto non la riceva in futuro. Le prime notifiche hanno iniziato a diffondersi il 9 settembre. Potrebbe capitare venga formulata un'offerta compensativa con una proposta diuaggiornamento alla fibra per un ...

OptiMagazine : Purtroppo ufficiali le rimodulazioni #Tiscali del 1 novembre: 3 euro in più al mese - rosariog79 : Durante la ICC leggevo l'estasi da parte di molti verso il calcio di Giampaolo 'oh finalmente si gioca a calcio con… - rosariob12 : RT @PinoSa54: ????... ' Giornalettai ' .... tentano di arrampicarsi sugli specchi con Notiziole ma la melma di cui sono intrisi li fa sprofon… -