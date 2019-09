Pestaggio in carcere | da Dap inchiesta su 15 agenti Contestato anche il reato di tortura

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 22 settembre 2019) “Sospensione immediata” per i quattro poliziotti penitenziari destinatari di provvedimento di interdizione da parte dell’autorità giudiziaria e “doverose valutazioni disciplinari” per i quindici che hanno ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha disposto il Dap informato dalla Procura della Repubblica di Siena che indaga, come riporta La Repubblica, su un episodio diai danni di un tunisino che sarebbe avvenuto nel carere di San Gimigno. Agliin servizio è statoildi.L’indagine definita dal Dap ”complessa e delicata”, ha interessato 15 poliziotti penitenziari in servizio neldi San Gimignano e trae origine dalla denuncia fatta da alcuni detenuti su presunti pestaggi avvenuti all’interno del’istituto toscano. Le accuse formulate dalla Procura di Siena vanno ...

Agenzia_Ansa : Pestaggio in carcere, 15 agenti sotto inchiesta - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Pestaggio in carcere, 15 agenti sotto inchiesta - Today_it : Presunto pestaggio in carcere, quattro agenti sospesi: contestato reato di tortura -