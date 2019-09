Pensioni flessibili | Armiliato Cods su Quota 100 rosa | ' Primo passo per equità'

Pensioni flessibili : per Tridico (Presidente Inps) su Q100 'meno uscite del previsto' : Il dibattito sulla flessibilità previdenziale nelle ultime settimane ha visto crescere il protagonismo della quota 100, la misura di pensionamento anticipato che consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti. Attualmente il provvedimento è previsto come sperimentale, con il 31 dicembre 2021 come data di termine ultimo per poter far valere l'opzione. Nel nuovo esecutivo si è molto discusso della possibile ...

Pensioni flessibili - la quota 100 rischia il sorpasso delle altre misure : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 rischiano di essere superate dalle altre misure di flessibilità presenti nel nostro ordinamento. È questa la conclusione di un'analisi portata avanti dal Sole 24 Ore in relazione ai recenti dati comunicati dall'Inps e confermati fino allo scorso 10 settembre 2019. Nella pratica, le ultime statistiche riguardanti le richieste di pensionamento registrano innanzitutto la forte presenza di domande agevolate ...

Pensioni flessibili e quota 100 : dal boom iniziale al crollo delle richieste : Le discussioni sulle Pensioni anticipate tramite quota 100 sono diventate nelle scorse settimane sempre più animate, tra chi prospettava un'interruzione dell'opzione e chi invece ne chiedeva una sua estensione. Nel frattempo, dall'Inps, sono emersi nuovi dati, i quali hanno confermato il trend discendente delle richieste di accesso già iniziato negli scorsi mesi. Ne emerge un quadro, a volte, contraddittorio sulla nuova misura di ...

Pensioni flessibili - il CODS lancia l'ipotesi della 'Quota 100 rosa' : Nel complesso dibattito sulla riforma previdenziale e sulle Pensioni anticipate tramite Quota 100 si è inserita ieri una nuova proposta in arrivo da Orietta Armiliato, fondatrice del Comitato Opzione Donna Social. L'idea è di rimediare alle mancanze insite nel meccanismo di funzionamento della Q100, che attualmente prevede indistintamente il raggiungimento di almeno 62 anni di età e 38 anni di versamenti. Requisiti di fatto particolarmente ...

Pensioni flessibili - nuovo allarme su Quota 100 : peso enorme sui conti pubblici : Dopo una situazione che sembrava procedere verso un relativo allentamento della tensione, arriva un nuovo allarme sulla Quota 100, il meccanismo sperimentale di accesso alla pensione a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. A riaccendere il dibattito pubblico a seguito delle indiscrezioni per una sua conferma fino al termine della sperimentazione (fissata al 2021) è la Ragioneria dello Stato, che fa il punto della situazione in ...

Pensioni flessibili - nuove dichiarazioni dal governo per confermare la Q100 fino al 2021 : Nelle ultime settimane la Quota 100 è stata al centro di una discussione molto accesa non solo all'interno di tutto l'arco delle formazioni politiche, ma anche tra le due forze del governo nascente. La questione dirimente vedeva negli scenari più drastici una possibile cancellazione della misura in favore di altri provvedimenti meno onerosi, con il rischio però di illudere ancora una volta quei lavoratori che avrebbero maturato nei prossimi due ...

Pensioni : sindacati e comitati in pressing per giovani - donne e flessibilità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 settembre 2019 vedono arrivare nuove prese di posizione dai sindacati in merito alla necessità di rivalutare le Pensioni e di aumentare le tutele previdenziali in favore dei giovani. Nel frattempo dai comitati si ricorda anche l'esigenza di tutelare le donne e gli esodati. Barbagallo (Uil): necessario rivalutare le Pensioni Dalla Uil arriva un nuovo richiamo all'urgenza di intervenire nel delicato ...

Pensioni flessibili 2020-21 : con tagli su Q100 risparmi per 12 miliardi in due anni : Calcolatrice alla mano, un eventuale ripensamento sulle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 potrebbe portare fino a 12 miliardi di euro di risparmi. È quanto emerge dalle recenti proiezioni diffuse da Il Sole 24 Ore, che ha fatto il punto sulla misura evidenziando lo spazio per un intervento correttivo ad opera del prossimo governo giallo-rosso. Secondo quanto evidenziato dal noto quotidiano economico, una riflessione al riguardo sarebbe ...

Pensioni flessibili e cancellazione Quota 100 : la Lega teme il ritorno alla legge Fornero : Il fronte della riforma previdenziale diviene sempre più caldo man mano che si prosegue verso la formazione del nuovo governo giallo-rosso. Ad essere al centro delle discussioni vi sarebbero le nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100, sempre più considerate come un provvedimento iniquo e quindi sacrificabile in favore di altre misure di flessibilità previdenziale di minor onere per le casse pubbliche. La posizione ovviamente non ha ...

Pensioni flessibili e Legge di Bilancio 2020 - quota 100 sulla graticola : Diventa sempre più concreta l'ipotesi di una rivisitazione (o di una totale rottamazione) delle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 con l'avvio di un esecutivo a guida giallo-rossa. Se i pensionamenti in corso d'anno (a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti) non sembrano essere messi in discussione, con la Legge di Bilancio 2020 il provvedimento potrebbe subire forti limitazioni, se non una vera e propria ...

Pensioni flessibili e LdB 2020 : attesa per il programma su quota 100 e le altre misure : Con l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la formazione di un nuovo governo sembra finalmente sbloccarsi la situazione di stallo istituzionale. Un passaggio obbligato per la redazione della legge di bilancio 2020 e indirettamente anche per lo sblocco di nuovi provvedimenti di flessibilizzazione del comparto previdenziale. Il nuovo esecutivo attende ora la propria formalizzazione attraverso l'assegnazione dei ministeri, ma ...

Pensioni flessibili 2020 : Quota 100 verso un ripensamento : Si fanno sempre più concrete le ipotesi per un ampio ripensamento delle Pensioni anticipate tramite Quota 100, in favore della proroga di altre misure considerate maggiormente inclusive dagli esponenti del PD e del M5S. Negli ultimi giorni le strette trattative tra le due formazioni hanno toccato ovviamente anche il capitolo della riforma previdenziale, essendo uno dei punti chiave non solo nei rispettivi programmi politici ma anche all'interno ...

Pensioni flessibili e consultazioni - Armiliato (CODS) : 'donne assenti' dai temi chiave : Il riconoscimento previdenziale del ruolo svolto dalle donne torna al centro di una nuova lettera aperta pubblicata dalla fondatrice del CODS Orietta Armiliato all'interno del rispettivo gruppo Facebook. Le preoccupazioni per la recente situazione di stallo istituzionale e per i possibili riverberi rispetto alle tutele per le lavoratrici emerge nei fatti attraverso la pubblicazione di una nuova lettera aperta rivolta a tutti i principali ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - poche domande : i sindacati chiedono modifiche : Dalle parti sociali arrivano nuovi inviti a semplificare l'accesso alle Pensioni anticipate tramite Quota 100, i cui criteri attualmente prevedono la maturazione di almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Troppi secondo le parti sociali, se si considera il numero limitato di domande ricevute dall'Inps rispetto alle stime iniziali dello stesso esecutivo che ha approvato la misura. A ribadire la questione sono stati diversi sindacalisti ...