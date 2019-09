Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Scontro a Otto e Mezzo (La7) tra Chiara, responsabile della comunicazione di Articolo Uno, e la giornalista parlamentare Claudia. Il dibattito è incentrato sulla scissione di Renzi dal Pd.difende la scelta dell’ex segretario dem e accusa la corrente di Bersani: “Dopo che ebbe il 40% alle europee, cominciò nel Pd un attacco continuo contro di lui. Non è mai stato percepito come uno della ditta”. “Ma figurati, quale attacco? – ribatte– La verità è che Renzi halee lotutti. Non c’era neppure lo spazio per dire qualcosa nel Pd. Venivano imposti i numeri della maggioranza” “Io mi ricordo di molte direzioni Pd dove tutti parlavano però”, replica. “Ah, parlavano? Pensa un po’”, commenta sarcasticamente. “E ti pare niente?”, ...

fattoquotidiano : Pd, Geloni vs Fusani: “Renzi aveva brutalizzato le minoranze e lo sanno tutti”. “Alle direzioni potevano parlare tu… - Cascavel47 : Pd, Geloni vs Fusani: “Renzi aveva brutalizzato le minoranze e lo sanno tutti”. “Alle direzioni potevano parlare tu… - ErosBonazzi : RT @Maverick_1956: Accendo la TV Inciampo nella7, ripetizione di 830 della Gruber Presenti: Chiara Geloni, Claudia Fusani, Alessandra Ghisl… -