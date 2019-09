Papà spezza dito all' infermiere dell' ospedale per lunga attesa

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019)unall'lamentando un presunto ritardo dei soccorsi per il figlio. Così, ildi un bambino ha dato fuori di senno all'pediatrico Santobono di Napoli generando il caos nella struttura. I fatti risalgono alle 06.00 di questa mattina. A denunciare la vicenda è il Consigliere Regionale dei verdi, Francesco Emilio Borrelli, con un post editato sulla suo profilo Facebook appena qualche ora fa. Stando a quanto si apprende dallo scritto, l'uomo si è scagliato contro uncon furia cieca fino a fratturargli ildi una mano. A quanto pare, a scatenare la reazione violenta delsarebbe stato un fantomatico ritardo dei medici in turno al pronto soccorso nell'assistere il figlio, un caso da codice verde. Ma non solo. Il genitore avrebbe aggrel'operatore sanitario a colpi di stampella coadiuvato nelle percosse da altri tre parenti. La ...

