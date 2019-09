Panchina Real Madrid | l' ex Juventus Allegri potrebbe sostituire Zidane

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) La settimana di Champions League ci ha regalato dei risultati sicuramente sorprendenti: su tutti spicca sicuramente la sconfitta del Liverpool a Napoli, con Mertens e Llorente decisivi nel 2 a 0 finale per la squadra di Ancelotti. Altro piccolo tonfo è quello che ha riguardato il Barcellona, che ha pareggiato in casa del Borussia Dortmund, ma soprattutto è il modo in cui è arrivato il pareggio a non portare molti sorrisi in casa catalana. Migliore della partita è stato, infatti, Ter Stegen: il portiere tedesco del Barcellona ha salvato più volte il risultato. Lavista al Wanda Metropolitano è stata sicuramente ottima per gran parte del match ma gli errori difensivi su palle inattive hanno sicuramente condizionato il risultato finale. Il tonfo più eclatante, però, è stato quello del, che è uscito sconfitto dal 'Parco dei Principi' contro il Paris Saint Germain ...

