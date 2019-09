“Osceni” Stavolta i ‘Ferragnez’ esagerano e le critiche sono feroci

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2019) La Milano Fashion week ha richiamato nel capoluogo migliaia tra appassionati e addetti ai lavori. Tra loro non poteva mancare Chiara Ferragni. La fashion blogger è arrivata accompagnata dal marito Fedez attirando l’attenzione di tanti curiosi. Merito, o colpa, del dress code scelto che non ha fatto impazzire proprio tutti al punto che, qualcuno, è arrivato a definirli (esagerando):. . Le star non posfare a meno di seguire le sfilate direttamente dalle prime file e colgono l’occasione per sfoggiare i loro look più eccentrici e originali. Dopo il successo delle anteprime del film “Unposted”, Chiara si è lanciata a capofitto nel lavoro e, dopo aver preso parte alla sfilata di Prada in compagnia della sorella Valentina, quest’ultima con degli inediti capelli rosa, ha portato agli show fashion il marito Fedez. I due hanno lasciato momentaneamente il ...

denise_grm : Stavolta dal gruppo di Concordia Sagittaria perché su quello di Porto sono troppo impegnati a scannarsi per atti os… -