Ordine d’arrivo F1 | GP Singapore 2019 | risultato e classifica

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato e classifica. Marquez trionfa - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 8° : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa al Motorland. Lo spagnolo ha letteramente dominato la gara, è scattato in pole position e ha imposto un ritmo infernale allungato fin dalle prime curve: il centauro della Honda ha fatto il vuoto e il suo successo non è mai stato in discussione, il Campione del Mondo ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo e si è ulteriormente avvicinato alla conquista del ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di un ultimo giro pazzesco supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, che precede tre italiani, con Valentino Rossi quarto, Franco Morbidelli quinto ed Andrea Dovizioso sesto. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 1 M. Marquez 42:25.163 2 F. Quartararo +0.903 3 M. ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede i ritiri dello spagnolo Alex Rins e dell’italiano Francesco Bagnaia. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki RITIRATO Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati RITIRATO roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Italia 2019 : risultato e classifica della gara : Si è appena conclusa la gara del GP d’Italia a Monza, valida per il Mondiale di F1: grande duello tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti a più riprese di contatti sfiorati, costati al ferrarista un warning (bandiera bianca e nera), favorendo così il rientro di Valtteri Bottas, che si unisce alla lotta per la vittoria. Grande assente Sebastian Vettel, autore di un testacoda in solitaria che lo taglia fuori dalla lotta. Ordine ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Belgio 2019 : risultato e classifica della gara. Charles Leclerc vince - Ferrari in trionfo! Hamilton 2° - Vettel 4° : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Spa. Il pilota della Ferrari ha conquistato il primo successo in carriera grazie a una prestazione fantastica, è partito dalla pole-position e non è praticamente mai andato in difficoltà durante la gara riuscendo così a imporsi dopo alcune sfortune maturate nei mesi passati. Arriva anche la prima vittoria dell’anno per il Cavallino Rampante che ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso caduto : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, grazie a un sorpasso da brividi all’ultima curva su Marc Marquez e trionfando per appena 13 millesimi. Maverick Vinales ha completato il podio precedendo Valentino Rossi che si è dovuto accontentare del quarto posto. Andrea Dovizioso è caduto alla prima curva in seguito a un contatto con Fabio Quartararo, la Ducati è andata in fiamme e la corsa dei due ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Austria 2019 : risultato e classifica. Dovizioso vince - sorpasso su Marquez! Valentino Rossi 4° : Andrea Dovizioso ha vinto il GP d’Austria 2019 grazie a un mitologico sorpasso all’ultima curva su Marc Marquez. Strepitosa vittoria del centauro della Ducati che ha infilzato il Campione del Mondo nel modo più bello, Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto grazie a una bella rimonta dalla decima piazzola mentre Fabio Quartararo ha completato il podio. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP d’Austria 2019, tappa del ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Ungheria 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince davanti a Verstappen - Vettel 3° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha operato il sorpasso decisivo su Max Verstappen a quattro giri dal termine, una manovra pulita e senza alcun problema: il britannico si era fermato a sorpresa ai box, ha montato gomma media e si è poi reso protagonista di una rimonta stellare in pista, ha ricucito 20 secondi sull’olandese e ha trionfato. Sebastian Vettel ha chiuso ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultato e classifica gara. Marquez vince davanti a Dovizioso - Valentino Rossi 6° : Marc Marquez ha vinto il GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa sul tracciato di Brno. Lo spagnolo è scattato dalla pole position e ha dominato la gara trionfando davanti ad Andrea Dovizioso, un sorprendente Jack Miller conquista il terzo gradino del podio mentre Valentino Rossi si è dovuto accontentare della sesta piazza alle spalle di Rins e Crutchlow. . Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP di ...

