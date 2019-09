Oh ma ‘sti Leccesi pensano di essere Juventini che accerchiano l’arbitro di questa

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Il presidente ormai tene ‘na certa esperienza. Ha imparato, come diceva qualcuno, che la Champions’ ti leva fino a 10 punti e ha miso ‘e mmane annanze. Ha detto di stare belli concentrati che sta partita pure è importante e non si possono commettere passi falsi. Soprattutto dopo che ieri la Juve è tornata a giocare col fresco e che l’Inter ha vinto la quarta partita consecutiva. Intanto noi ce la vediamo da casa che la curva a Lecce stava 50 euro, il 25% in più di quello che abbiamo pagato, e il 66% in più di quello che hanno pagato gli abbonati, per vedere il Liverpool in Champions. Si vede che a Lecce godiamo di una buona fama. Minuto 0’ – Ma porca di una miseria maledettissima! La fa su DAZN. E la app non si avvia. Mo inizio a bestemmiare prima ancora di vedere mezza azione. E quelli stanno pure facendo, giustamente, la guerra al pezzotto. Io mi chiedo ...