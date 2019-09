Nuoto | Europei di salvamento Riccione 2019 Lucrezia Fabretti vola | titolo e record del

Nuoto - Europei salvamento Riccione 2019. Italia : che spettacolo! Suona dodici volte l’inno di Mameli : L’Italia domina la prima giornata agli Europei di salvamento. Sulle ventidue prove disputate l’inno Italiano riSuona ben dodici volte: cinque negli Assoluti e sette negli Youth. L’Italia si aggiudica addirittura un filotto di sette gare consecutive prima di arrendersi agli ungheresi nella staffetta trasporto maschile, ottava gara del programma. Negli Assoluti, Silvia Meschiari e Federico Gilardi sono i nuovi campioni Europei dei 200 ostacoli. ...

Nuoto Salvamento - Europei 2019 Riccione. Iniziano le gare : l’Italia punta al massimo : Con il saluto delle autorità di Riccione sono iniziati ufficialmente gli Europei 2019 di Salvamento. In realtà la categoria Master é già in gara da martedì, come di consueto, e oggi termineranno le loro fatiche. Si tratta di un evento che apre un biennio dove Riccione sarà la capitale del Salvamento mondiale. L’anno prossimo infatti si terranno qui in Italia i Mondiali, che tornano nella penisola dopo l’edizione di Viareggio 2004 (curiosamente ...

PallaNuoto - Europei Under 17 Tbilisi 2019 : Spagna-Italia 6-10. Azzurrini campioni nel ricordo di Ferdinando Pesci : A poco più di dieci giorni dalla scomparsa di Ferdinando Pesci, allenatore della Nazionale Under 17 di Pallanuoto, l’Italia si aggiudica gli Europei di categoria, vincendo a Tbilisi, in Georgia, la finale contro la Spagna per 10-6. Mattatore odierno capitan Ferrero, autore di una cinquina, ma va sottolineata anche la doppietta del talentino dell’Ortigia, Cassia. Così il presidente FIN Paolo Barelli al sito federale: “Questi ...

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di Nuoto e atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...

Barelli (presidente Fin) : «Gli europei di Nuoto? Competizioni di alto livello anche a Napoli» : Roma 2022 europei di nuoto Roma 2022. È un’ipotesi. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che la capitale non potrebbe ospitare la competizione – ovviamente bisogna avanzare la candidatura e vincere – perché quell’anno Roma ospiterà la Ryder Cup di golf e il contratto stipulato dalla federazione golf prevede che sei mesi prima e sei mesi dopo la Ryder Cup, Roma non possa ospitare eventi internazionali, Sul tema il ...