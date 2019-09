Nuoro | bambino figlio di vegani ricoverato per denutrizione

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 22 settembre 2019)per un avanzato stato di. È successo a undi nemmeno 2 anni,di una coppia di. Il piccolo ora si trova all'ospedale San Francesco di: le sue condizioni sono gravi, ma in miglioramento, e non sarebbe in pericolo di vita. La diagnosi dellaLa notizia, anticipata dal quotidiano l'Unione Sarda, è stata confermata dalla dirigenza sanitaria dell’Assl di. Il piccolo era arrivato all'ospedale nei giorni scorsi in gravi condizioni: debole e magrissimo. Sono quindi state fatte le analisi ematologiche per capire se ci fosse qualche malattia o batterio, ma gli esami lo hanno escluso. Così si è arrivati alla diagnosi della deutrizione. Sul caso, la direttrice dell'Assl nuorese, Grazia Catina, ha fatto sapere: "Ci occupiamo delle problematiche alimentari che riguardano i bambini con grande attenzione". Da ...

