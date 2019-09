Nuoro | bambino di coppia vegana ricoverato in ospedale | era denutrito

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Gabriele Laganà Il bimbo era arrivato all’diin gravi condizioni.nel reparto di Pediatria, ha risposto bene alle prime cure Nei giorni scorsi, undi quasi due anni, figlio di una, è statoall'San Francesco dia causa di un avanzato stato di denutrizione. Il piccolo paziente è in gravi condizioni ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. La notizia, anticipata dall’Unione Sarda, è stata successivamente confermata all'Ansa dalla dirigenza sanitaria della Assl della città sarda. Secondo le prime informazioni, il bimbo era magrissimo, debole e svogliato. Appena giunto nel nosocomio, i medici si sono immediatamente attivati per cercare di salvargli la vita. Sono stati immediatamente condotti analisi ematologiche per capire se lo stato di saluto dipendesse da qualche malattia o batterio. I risultati ...

