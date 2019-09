Nell' università degli illiberali basta un tweet e perdi il posto

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Nicola Porro Non ci saranno manifestazioni di piazza per Marco Gervasoni. Non ci saranno catene digitali sulla rete. Il presidente della Repubblica neanche saprà cosa è successo. Così come per tanti cittadini italiani che giustamente pensano a sbarcare il lunario. Eppure all'inferno si scende a piccoli passi. E alcuni di questi passi li abbiamo già percorsi. Vedete, Marco Gervasoni è uno storico. Ha una cattedra in unapubblica e una a contratto alla Luiss,autodefinitasi libera e pagata dalla Confindustria. Quest'estate ha fatto unappoggiando (...) (...) un blocco navale di quelli tosti contro la Sea Watch. Come spesso avviene sulla rete è stato icastico, e ha persino appoggiato l'idea dell'affondamento dell'imbarcazione portata avanti da una forza politica. Ma il punto non è ciò che ha scritto, è ciò che un professore può scrivere sulla sua ...

