Mura | chi ha detto che gli ultras sono giovani ragazzi emarginati?

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : risultati seconda giornata. Pochi colpi di scena - eliminato Wojtaszek e NakaMura finisce al tie break : A Khanty-Mansiysk si è disputata oggi la seconda giornata della Coppa del Mondo di Scacchi 2019, un format dove 128 giocatori si sfidano ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale che si disputerà il 4 ottobre. Ogni sfida di questo primo turno viene giocata col format degli Scacchi classici, 90 minuti di tempo ciascuno per le prime 40 mosse e poi 30 minuti ulteriori per le restanti, con un incremento di 30 secondi a mossa fin dalla ...

Governo : Conte - ‘tema ministri non è massima preMura - chiederò indicazioni aperte’ : Matina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. Definendo poi il programma e quindi le linee strategiche, inviterò le forze politiche che sostengono questo progetto a sedersi intorno ad un tavolo, non lo abbiamo ancora fatto, a darmi dei loro suggerimenti. Non chiederò indicazioni secche, chiederò delle indicazioni anche aperte, in modo da poter ...

Gianni Mura : “Chiellini e Bonucci che consolano Koulibaly - la sportività esiste ancora” : Partita pazza la definisce Gianni Mura su Repubblica. Come a Firenze. Per Mura l’infortunio di Chiellini peserà sulla Juventus e sulla Nazionale. Ricorda che per un’ora buona il Napoli non c’è proprio e ricorda anche le due traverse bianconere. Poi Ancelotti “raddrizza la barca”. Per Mura il Napoli è “coraggioso e sfortunato, che subisce 7 gol in due gare (non facili, certo)”. “Per un’ora si è vista la Juve che vorrebbe Sarri, ma con ...

Mura : Chi vince lo scudetto? Juve 29% - Inter e Napoli 25% : Gianni Mura Intervista il Campionato di Serie A su Repubblica e con simpatici giochi di parole racconta la stagione che sta per cominciare. Il suo pronostico per la vittoria dello scudetto è Juve 29%, Inter e Napoli 25, Roma 10, Lazio 8, Atalanta e Torino 1,5 tenendo fuori Milan e Fiorentina di cui una potrebbe essere la rivelazione del campionato, ma chissà. Chiaro poi che se la Juve vende Dybala o il Napoli riesce ad arrivare a Icardi tutto ...

Mura : prima i suivers italiani erano chiamati macaronì - poi Gimondì : Su Repubblica, Gianni Mura ricorda Felice Gimondi, scomparso ieri mentre faceva un bagno a Giardini Naxos. “Era la tenacia, Gimondi. L’ostinazione, la cocciutaggine, che dicono tipica dei bergamaschi, la dignità, anche”. E infatti non si è mai arreso quando ha trovato davanti a sé Merckx, “il più forte corridore di tutti i tempi, su tutti i terreni” senza la cui concorrenza, probabilmente, Gimondi avrebbe vinto ...

Genitori in vacanza - lui sMura e apre la cassaforte : poi spende tutto in prostitute e videogiochi : Tornati dalle vacanze, hanno trovato una bruttissima sorpresa: la cassaforte vuota e smurata, aperta con un flessibile, un danno enorme. All’interno c’erano infatti 1.600 euro in contanti e alcune monete d’argento: ma ad aprire la cassaforte non erano stati i ladri, bensì il figlio, un ragazzo di 34 anni. L’incredibile storia è avvenuta a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia: i due coniugi avevano inizialmente ...

Basket - Mondiali 2019 : il Giappone presenta il suo roster. C’è Rui HachiMura : Il Giappone sarà l’ultima squadra ad affrontare gli Stati Uniti nella prima fase dei Mondiali 2019 di Basket. La nazionale nipponica, infatti, è stata sorteggiata nel gruppo E insieme proprio a Team USA e a Turchia e Repubblica Ceca, con cui si giocherà il passaggio del turno. Ci sarà anche un po’ di NBA nel roster del Giappone. Infatti tra i sedici convocati per la rassegna iridata spicca Rui Hachimura, chiamato dai Washington ...

Venezia - Banksy indagato per Murales : chiesta l'archiviazione. "E' un'opera d'arte" : Archiviata l'ipotesi di reato dopo l'esposto della Soprintendenza. Il 'Naufrago bambino' dello street artist era comparso a maggio su un muro in Rio di Ca' Foscari su un edificio fatiscente sottoposto a vincoli