MotoGp | Marquez e quella fuga per la vittoria | “questa era la mia strategia | in

Fonte : sportfair

(Di domenica 22 settembre 2019) Grazie al successo ottenuto ad Aragon, lo spagnolo è vicinissimo alladel titolo che potrebbe arrivare già in Thailandia Un Gran Premio mai in discussione, una gara dominata dalla prima all’ultima curva, con un Marcdavvero imprendibile per tutti. Lo spagnolo si impone in solitaria ad Aragon, aumentando il proprio vantaggio su Dovizioso e avvicinandosi al titolo mondiale, che potrebbe arrivare già in Thailandia. AFP/LaPresse Un obiettivo dichiarato per il rider della Honda, apparso sorridente nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “per lami piace di più, la miaeradi spingere tanto nei primi giri per fuggire dagli altri. Da quel momento abbiamo gestito il vantaggio e fatto una gara molto comoda. Su un circuito come questo, se parti subito veloce e ti senti bene, arrivi poi subito al limite. Lo abbiamo fatto nelle FP1 ...

Eurosport_IT : OTTAVA VITTORIA STAGIONALE PER MARQUEZ AD ARAGON! ?????? Ma che Dovizioso! Rimonta super dalla decima alla seconda po… - SkySportMotoGP : ?? On board con @ValeYellow46 per rivedere - con la sua telemetria - l'incomprensione avuta in Q2 con @marcmarquez93… - SkySportMotoGP : ?? #MM93: 'Io lotto per il campionato, altri piloti no' ?? e @ValeYellow46 reagisce così ? -