MotoGp : Marquez domina il Gp di Aragona

Marc(Honda) trionfa nel Gp die mette una seria ipoteca sul Mondiale.Alle sue spalle Dovizioso, autore di una grande rimonta (in griglia era 10°) e Miller. Rossi chiude ottavo. Gara senza storia almeno per il primo posto.,partito in pole,va subito in fuga,tallonato da Miller che scavalca Quartararo.Cade Morbidelli, dopo un contatto con Rins.Il sette volte iridato allunga ulteriormente sulla "pista di casa" e va a centrare il 77° successo in carriera (7° stagionale) che gli permette di consolidare la leadership.(Di domenica 22 settembre 2019)