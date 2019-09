MotoGP | GP Aragon 2019 | Valentino Rossi | 17 secondi di distacco da Maverick Vinales Non

MotoGP - Marquez cannibale : domina il Gp di Aragon davanti a super Dovizioso - mondiale a un passo : Lo spagnolo Marc Marquez su Honda ha vinto in scioltezza il gp di Aragon di MotoGp. In testa dall'inizio, il leader del mondiale e padrone di casa ha preceduto di quasi 5" l'italiano Andrea Dovizioso su Ducati. Terza l'altra Ducati di Jack Miller, solo ottavo Valentino Rossi. Marquez è così sempre p

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : Alex Rins sbaglia la frenata e mette fuori causa Franco Morbidelli : Franco Morbidelli prosegue nel suo credito con la fortuna. Dopo pochi chilometri del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, infatti, il pilota del team Yamaha Petronas viene speronato da Alex Rins che sbaglia completamente la staccata in curva 12 e lo manda per le terre. Per il romano è arrivato inevitabile il ritiro e uno “zero” pesante in classifica generale laddove, invece, si attendeva punti importanti. Andiamo a rivedere lo ...

MotoGP – Rimonta agrodolce per Dovizioso ad Aragon : “siamo i più vicini a Marquez - ma ad inizio l’obiettivo era diverso” : Andrea Dovizioso soddisfatto della sua Rimonta al Gp di Aragon: le parole del forlivese della Ducati dopo il secondo posto di oggi Rimonta da favola oggi di Andrea Dovizioso al Gp di Aragon: il forlivese della Ducati è riuscito a conquistare un fantastico podio sul circuito del Motorland, dopo essere partito dalla decima posizione in griglia. Una prestazione impeccabile, quella del ducatista, soddisfatto del suo risultato: “alla fine ...

MotoGP – Marquez ad un passo dalla vittoria - in Thailandia il primo match point : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...

MotoGP – Marquez convinto della strategia - Dovi determinato e Miller pensa a… mamma : le prime parole dei protagonisti del Gp di Aragon : Marc Marquez soddisfatto del suo lavoro in pista, Dovizioso determinato e Miller pronto a sorprendere la madre in Australia: le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè sul circuito del Motorland, dominando la gara sin dalla partenza. Un eccezionale secondo posto per Andrea Dovizioso, che è riuscito in una incredibile ...

MotoGP - Risultato GP Aragon 2019 : Marquez vince trionfatore - Dovizioso 2° in rimonta - Valentino Rossi solo 8° : Tutto secondo copione. Marc Marquez vince, anzi trionfa, nel GP d’Aragon (Spagna), ottenendo l’ottavo successo stagionale nel Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico un soliloquio che vale all’asso nativo di Cervera la 52esima vittoria in carriera nella classe regina, la 78esima. Citando altri numeri, per Marc è la sesta vittoria su questa pista (quarta consecutiva). Niente da fare per gli avversari. Tuttavia, degna di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato e classifica. Marquez trionfa - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 8° : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa al Motorland. Lo spagnolo ha letteramente dominato la gara, è scattato in pole position e ha imposto un ritmo infernale allungato fin dalle prime curve: il centauro della Honda ha fatto il vuoto e il suo successo non è mai stato in discussione, il Campione del Mondo ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo e si è ulteriormente avvicinato alla conquista del ...

MotoGP : Marquez domina il Gp di Aragona : 13.52 Marc Marquez (Honda) trionfa nel Gp di Aragona e mette una seria ipoteca sul Mondiale.Alle sue spalle Dovizioso, autore di una grande rimonta (in griglia era 10°) e Miller. Rossi chiude ottavo. Gara senza storia almeno per il primo posto.Marquez,partito in pole,va subito in fuga,tallonato da Miller che scavalca Quartararo.Cade Morbidelli, dopo un contatto con Rins.Il sette volte iridato allunga ulteriormente sulla "pista di casa" e va ...

Franco Morbidelli MotoGP - GP Aragon 2019 : “La caduta è un peccato - avevo un buon passo. Ci sta l’errore di Rins” : Franco Morbidelli ha terminato il GP di Aragon 2019 dopo il primo giro, il pilota della Yamaha è infatti stato tamponato da Alex Rins ed è finito nella ghiaia in maniera irrecuperabile. Un vero peccato perché il centauro italiano avrebbe potuto disputare una buona gara e lottare per un piazzamento interessante ma l’errore dello spagnolo gli ha impedito di dire la sua al Motorland. L’ex Campione del Mondo della Moto2 avrebbe potuto ...