Morto Aron Eisenberg | addio all’attore di Star Trek | aveva 50 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) L’attore statunitense, noto per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “: Deep Space Nine“, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di(1993-99), èall’età di 50. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “era un’anima intelligente, umile, divertente, enfatica – ha scritto la moglie – Non ci sarà mai un’altra luce come quella di. La bellezza che era e l’eredità che lascia dietro di sé va oltre le parole. Lo amo molto e mi mancherà per sempre. Al momento non sono sicura di come sarà la vita senza di lui”. Nell’agosto del 2015 adera stata diagnosticata un’insufficienza renale e si era sottoposto pochi mesi dopo con successo a un trapianto di rene; il pagamento dell’intervento era ...

