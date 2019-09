Mondiale di ginnastica ritmica | le “Farfalle” vincono il bronzo in Azerbaigian

Ginnastica in lutto - è morto Bruno Grandi : ci lascia l’ex Presidente della Federazione Mondiale e Italiana : Il mondo della Ginnastica è in lutto, oggi Bruno Grandi ci ha lasciato. L’ex Presidente della Federazione Internazionale e Italiana se ne è andato dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile, il forlivese è purtroppo scomparso all’età di 85 anni stretto dall’affetto dei suoi cari. Stiamo parlando di un’icona della Polvere di Magnesio, una figura che ha segnato la storia di questo sport: è stato Direttore ...