Milan | che stoccata da Berlusconi | “il derby mi ha deluso Mai consigliato Giampaolo alla

Inter - Lukaku ha conquistato tutti : protagonista anche nel derby contro il Milan : L'Inter è riuscita a portare a casa il derby di Milano battendo il Milan 2-0, restando a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, in testa al campionato con dodici punti. Uno dei grandi protagonisti della serata è stato Romelu Lukaku, autore del secondo gol e di giocate fondamentali per far alzare la squadra. Il centravanti belga ha dimostrato con i fatti di essersi messo alle spalle il problema alla schiena che ne aveva condizionato il ...

Jova Beach Party a Milano Linate : il gran finale di un evento epocale. In 100 mila per Jovanotti che duetta con lo spazio : Un successo straordinario per un evento che ha stravolto i canoni della musica live. Si è ballato e si è cantato tanto anche per la tappa milanese del JovaBeachParty, che ha regalato...

Milan-Inter - Giampaolo bacchetta il suo Milan : “titubanti ad inizio gara - dopo lo svantaggio ci siamo disuniti” : L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta nel derby, pungendo i propri giocatori per l’atteggiamento tenuto in campo Serata da dimenticare per il Milan, sconfitto senza attenuanti da un’Inter apparsa superiore per gran parte della partita. I rossoneri hanno subito il gioco nerazzurro, reagendo in maniera disordinata ai gol subiti nella ripresa. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato ai microfoni di DAZN sulla ...

Silvio Berlusconi lancia la sfida al Milan : “Organizzate un’amichevole con il mio Monza. Finirebbe 3 a 0 per noi” : La sfida è stata lanciata. I duellanti sono Silvio Berlusconi, presidente del calcio Monza, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il primo, ex patron dei rossoneri, svela: “Ho chiesto a Paolo di organizzare una bella amichevole con il Monza“. E poi scherza, o quasi: “Finirebbe 3-0 per noi”. Dopotutto il Milan in questo avvio di campionato fatica a carburare, mentre il Monza che è in serie C e dovrà sfidare il Lecco, ...

Milan-Inter stasera in tv : a che ora inizia il derby e dove vederlo. Programma - palinesto e streaming : Si disputa oggi, sabato 21 settembre, come anticipo delle ore 20.45 della quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, il derby di Milano tra Milan ed Inter. Sulla carta sono i rossoneri di Giampaolo a giocare in casa, ma i nerazzurri di Antonio Conte vogliono restare a punteggio pieno da soli in testa alla classifica. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari del derby Milan-Inter della quarta giornata della ...

Jovanotti a Linate - il Jova Beach Party si chiude a Milano : info utili su ingressi - ritiro biglietti - pacheggi e treni speciali : Jovanotti a Linate! L'artista chiude il Jova Beach Party con un grande concerto-evento nell'aeroporto di Milano Linate, attualmente chiuso per lavori. L'apertura dei cancelli è attesa alle ore 12.30; il concerto alle ore 20.30.I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati fino alle ore 21.30 lungo Viale Forlanini, direzione Aeroporto di Milano Linate fronte strada privata Taverna. Per chi ha acquistato i biglietti ...

Milano - Salvini al mercato di via Fauchè. Schermaglia a suon di cori tra sostenitori e contestatori : “A lavorare - buffone” : Questa mattina a Milano, Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di cittadini durante la sua visita al mercato di via Fauchè. Dopo aver fatto un giro del mercato tra selfie e cori di sostegno, alcuni passanti hanno iniziato a intonare i cori “Buffone, buffone” che sono aumentati di intensità con il passare dei minuti. Pronta la reazione dei militanti leghisti che hanno risposto inneggiando al loro “capitano”. L'articolo Milano, Salvini al ...

Milano - esplosione in ditta che vende cannabis light : i sospetti sull’uso del butano per estrarre l’olio. Il titolare è gravemente ustionato : Il sospetto è che stessero estraendo olio dalla cannabis light usando il butano. Ma qualcosa dev’essere andato storto e le bombolette del gas hanno iniziato a saltare in aria una dopo l’altra provocando esplosioni a catena e un incendio con fiamme alte fino a 10 metri che hanno investito Giuseppe Palumbo, proprietario della ditta Tree of light di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, suo fratello Sergio e un dipendente, ...

Milan-Inter su DAZN : orario d’inizio e come vedere il derby in tv anche su SKY. La guida completa : Oggi sabato 21 settembre si gioca Milan-Inter, match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Allo Stadio San Siro va in scena l’attesissimo derby della Madonnina, la stracittadina più attesa dell’anno, un evento che divide Milano in due e che attrae l’attenzione di tutti i tifosi e dei grandi appassionati di calcio. Si preannuncia una partita vibrante, emozionante, affascinante e aperta a qualsiasi ...

Tutto quello che c'è da sapere sul Jova Beach Party a Milano Linate : È il gran finale. Dopo i 16 show sulle spiagge d'Italia, sabato 21 settembre arriva l’ultima tappa del Jova Beach Party, sulla pista dell’aeroporto di Linate a Milano, attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione (riaprirà il 27 ottobre dopo una ristrutturazione a tempo di record). Il concert

Milan-Inter in tv - orario d’inizio del derby e su che canale vederlo in streaming. La guida completa : Sabato 21 settembre alle ore 20.45 la stracittadina di Milano andrà in scena a San Siro, valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Milan e Inter si affronteranno in una sfida, come al solito, molto sentita e la posta in palio sarà molto più importante dei soliti tre punti. La compagine allenata da Antonio Conte, in testa a punteggio pieno dopo tre giornate, è reduce però dalla prova poco convincente in Champions League: ...

Donna mascherata alle sfilate di Milano. Chi è Checking Invoices : Qual è la cosa di cui si parla di più a Milano Moda Donna? Di una Donna mascherata alle sfilate. Si tratta di Checking Invoices ed è un account Instagram che in teoria rimanda a un sito che a sua volta si recita 'privato'. L'instagrammer, ormai a quasi 40.000 follower e in crescita costante di contatti, sta catalizzando l'attenzione del pubblico delle sfilate dopo aver catturato quella degli utilizzatori del social per immagini. La sua ...

Milano e Monza - tutto quel che c’è da sapere sul dopo-Torino del salone auto all’aperto : La presentazione ufficiale si è svolta a Milano ed è stata aperta da Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli Group, che ha poi ceduto la parola ad Andrea Levy, Presidente e ideatore, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Dario Allevi, Sindaco di Monza, il tutto moderato dal giornalista del Corriere della Sera Maurizio Donelli. Il nuovo corso del salone ...

Rider - inchiesta a Milano su migranti irregolari - sicurezza e norme igieniche : Clandestini tra i Rider delle consegne a domicilio. È quanto emerge da una inchiesta conoscitiva della Procura di Milano sul fenomeno dei ciclofattorini che consegnano cibo a...