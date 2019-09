Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Si trova stampato sul foglio plastificato e posto sul tavolo della camera 218. Il nuovo Hotel del Porto non è lontano dalla stazione Centrale di Bologna. Non disturbare, do not disturb, ne pas déranger… scritto anche in lingua tedesca, il messaggio è da appendere in caso di bisogno all’esterno della camera. “Non disturbare” lo affiggiamo soprattutto fuori dell’albergo. Esibito com’è nelle parole, nelle scelte e nelle politiche della nostra società fintamente globalizzata. Che soprattutto si non disturbino le idee, lo stile di vita, le conquiste sociali, la cultura dominante che poi è quella delle classi dominanti, la religione principale sbiadita dal tempo e dal vento, le relazioni di potere ormai ben rodate dalle consuetudini chefatto la loro prova. Che non si disturbi il tipo di mondo così concepito e che si lascino intatti muri, cancelli, cani, gatti e i ...

giannileggeri : RT @sabrimaggioni: “I governi di sinistra fanno entrare i #migranti e poi aumentano le tasse. Sempre. Sempre. La sinistra non impara mai” V… - Cascavel47 : Migranti, si fanno in quattro per salvarci ma li guardiamo con ostilità. Eppure hanno un manto dorato… - ilfattoblog : Migranti, si fanno in quattro per salvarci ma li guardiamo con ostilità. Eppure hanno un manto dorato -