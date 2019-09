Migranti | Di Maio | stiamo lavorando a redistribuzione automatica

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 22 settembre 2019) “Nei prossimi giorni incontrerò anche i ministri degli Esteri di vari Paesi e parteciperò a diversi incontri dedicati a tematiche fondamentali: dalla Libia alla Siria, dal Corno d’Africa al Sahel; ma anche la riforma dell’Onu e il processo di integrazione dell’Unione europea verso i Balcani. L’Italia deve impegnarsi al massimo per fare cessare la guerra in Libia: una guerra in cui siamo stati trascinati nel 2011 da governanti che non immaginavano altre risposte oltre a conflitto, repressione e violenza. E qual è stato il risultato? Un Paese distrutto, martoriato, teatro di torture e violenze, e punto di partenza in una tratta di disperati che dobbiamo fermare al più presto”. Così su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di, in partenza per New York, dove parteciperà alla 74esima Assemblea Generale ...

