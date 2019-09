Migranti | assegnato porto di Messina alla Ocean Viking

Fonte : blogo

(Di domenica 22 settembre 2019) Aggiornamento ore 22:30 - Il Viminale ha accolto l'appello dellae ha concesso lo sbarco neldi. La nave sta affrontando condizioni meteorologiche avverse a largo di Linosa e a bordo ci sono 14 bambini, la più piccola è una neonata di soli otto giorni.chiede unsicuroLa, nave delle Ong SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere, è ancora in mare e ha a bordo 182salvati in quattro diverse operazioni la scorsa settimana. Adesso è a largo di Linosa e la situazione sta diventando problematica perché il meteo è avverso.Oggi, infatti, SOS Méditerranée via Twitter ha spiegato:"Un salvataggio è completato solo quando i naufraghi vengono fatti sbarcare sani e salvi. Abbiamo appena inviato una nuova richiesta per unsicuro alle autorità marittime competenti per le 182 persone a bordo della"E ha ...

