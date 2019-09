**Migranti : altri 90 lasciano hotspot Lampedusa - restano in 200** : Palermo, 22 set.(AdnKronos) – altri 90 migranti lasciano l’hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. restano così in 200 naufraghi circa nella struttura di accoglienza di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 95 persone. L'articolo **Migranti: altri 90 lasciano hotspot Lampedusa, restano in 200** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Migranti : altri due mini sbarchi a Lampedusa - arrivati in 35** : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - altri due mini sbarchi nella notte sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati due barchini in vetroresina con a bordo rispettivamente 15 e 20 persone. I 35 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza.

**Migranti : altri due mini sbarchi a Lampedusa - arrivati in 35** : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – altri due mini sbarchi nella notte sull’isola di Lampedusa, dove sono arrivati due barchini in vetroresina con a bordo rispettivamente 15 e 20 persone. I 35 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza. L'articolo **Migranti: altri due mini sbarchi a Lampedusa, arrivati in 35** sembra essere il primo su SPORTFAIR.