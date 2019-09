Migranti | agli industriali non basta la discontinuità | “Utili all’Italia” Sul Fatto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Il governo Conte è impegnato a convincere i partner europei a prendersi una parte dei richiedenti asilo che arrivano in Italia. Ma la questione immigrazione non si esaurisce qui, anzi. A ricordarlo alla politica è il sistema produttivo, che non si accontenta della “” con il governo giallo verde, ma chiede un progetto e una gestione dell’immigrazione che risponda alle effettive esigenze del paese. Ilha incontratoe rappresentanti delle associazioni di categoria e policy makers. “Da troppo tempo un governo non ci domanda di quanta manodopera straniera abbiamo bisogno“, dichiara Vincenzo Boccia di Confindustria. La legge prevede che ogni tre anni il governo emani il Documento programmatico sull’immigrazione, ma non lo fa più nessuno da oltre dieci anni. In un paese sempre più vecchio e con il tasso di natalità ai minimi ...

