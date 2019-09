Meteo | ecco l' autunno | arrivano i temporali nel centro-nord

Meteo Italia - arriva la ‘Burrasca autunnale’ : temperature in calo e nubifragi. Ecco dove : Burrasca e intenso maltempo da domenica. Dopo l’effimera rimonta anticiclonica di sabato, con sole e temperature in aumento, dal 22 settembre si avvicinerà un ciclone atlantico con venti forti di Scirocco, piogge diffuse e possibili nubifragi tra Liguria e Toscana. Da lunedì quindi, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, maltempo al Centro-Nord e Campania, poi verso il Sud. Sabato il Meteo risulterà discreto, peraltro con temperature ...

Previsioni Meteo - focus sul maltempo di metà settimana : ecco le zone più colpite [MAPPE e DETTAGLI] : L’alta pressione e il tempo stabile, estivo, stanno per subire un brusco stop: a determinarne l’interruzione sarà un raid improvviso di un nucleo piuttosto freddo, relativamente al periodo, proveniente dal Mare del Nord orientale, Scandinavia e che, approfittando di uno svuotamento dei geo-potenziali sul fianco orientale dell’alta, (per un temporaneo slittamento a Ovest dell’asse anticiclonico) apporterà un attacco e con ...

Previsioni Meteo weekend : alta pressione con tanto sole e clima estivo. Ecco dove farà più caldo [MAPPE] : Sempre più alta pressione e sempre più caldo in questo fine settimana. Il fronte stabilizzante subtropicale è costretto a espandersi e consolidarsi sul bacino centrale del Mediterraneo, a causa di una doppia azione instabile, una a Ovest una a Est, segnatamente sulla Penisola Iberica e sull’area ellenica centro orientale-turca. Nel primo caso si tratta di un vortice semi-stazionario che tanto maltempo sta portando da diversi giorni sulla ...

Meteo Protezione Civile domani 13 Settembre : tempo stabile ovunque - ecco i dettagli : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà condizioni di tempo ampiamente stabili su tutta la penisola. Da segnalare soltanto venti sostenuti dai quadranti settentrionali su alcune zone del...

Meteo - da giovedì torna l'estate : «Picchi di 35-36 gradi». Ecco fino a quando durerà : Il tempo, su alcune aree dell'Italia, risulterà ancora un po' instabile entro metà settimana; tuttavia, la situazione è destinata a cambiare radicalmente tra...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' diffusa - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani l'afflusso di aria più fresca in quota determinerà condizioni di rinnova instabilità atmosferica, in particolar modo al nord-est e nelle zone interne del...

Ecco un nuovo minerale mai visto in natura - arrivato con un Meteorite : (foto: Museums Victoria Collections) Più di mezzo secolo dopo il suo ritrovamento, finalmente il meteorite Wedderburn rilascia un altro dei suoi segreti: è fatto – oltre che da oro, ferro e altri minerali rari – di edscottite, un carburo di ferro mai trovato prima sulla Terra in natura. A scoprirlo il mineralogista della Caltech Chi Ma i il collega Alan Rubin, che firmano la ricerca pubblicata dalla rivista American Mineralogist. Da dove viene e ...

Meteo Protezione Civile domani : temporali diffusi e calo termico - ecco le zone interessate : Un ulteriore calo della pressione determinerà domani condizioni di instabilità diffusa da nord a sud, con fenomeni che coinvolgeranno non solo le aree interne ma anche diversi tratti pianeggianti e...

1° Settembre 2019 - oggi inizia l’Autunno Meteorologico : l’Equinozio si avvicina - ecco DATA e ORA : inizia oggi 1° Settembre 2019 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 Settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

Il nowcasting di MeteoWeb : diversi temporali - ecco le aree più colpite : Ancora un pomeriggio caratterizzato da diversi focolai temporaleschi lungo l’Appennino, su Alpi e Prealpi di Nordest, localmente sui rilievi interni della Sicilia. Rispetto a ieri, i fenomeni sono diminuiti in estensione e anche in intensità ma, d’altronde, si va facendo sempre più fiacca l’instabilità in quota che ha avuto modo già di perdere sostanza attraverso l’attività temporalesca nei giorni passati. Tuttavia, ...

Meteo - piogge e temporali isolati e tanta afa : ecco dove : Meteo, piogge e temporali isolati e tanta afa. Protezione Civile Sicilia: rovescio o temporale, sulle zone nord-orientali.

Previsione Meteo 23-24 Agosto : saranno 2 giornate temporalesche - ecco dove pioverà [MAPPE e DETTAGLI] : La fase siccitosa che si protrae da diverso tempo al Centro Sud, si interromperà su molte aree nel corso dei prossimi giorni. Un deficit pressorio in quota che si sta compiendo già in queste ore, porterà forti temporali per oggi, Giovedì, sui rilievi soprattutto tra Toscana, Umbria, Marche Est Lazio e Abruzzo. La crisi barica, tuttavia, si farà ancora più estesa e accentuata tra venerdì 23 e sabato 24, con temporali che dall’Appennino ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità arancione per forti temporali su Como - Lecco e Varese : Allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico su laghi e Prealpi Varesine Alpi e Lario e Prealpi occidentali, dal pomeriggio di oggi fino a domani. Lo comunica la sala operativa della Regione Lombardia, che ha emanato l’avviso di “moderata criticità”. Nell’Allerta si sottolinea come nel corso della nottata sia possibile una estensione dell’attività temporalesca sulla bassa pianura occidentale mentre ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - pioggia e temporali al Nord Italia : ecco le regioni coinvolte [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’ingresso di una struttura depressionaria sul Mediterraneo mantiene verso il Nord Italia un flusso di correnti in quota deboli ma molto umide e generalmente instabili, responsabile in questi giorni di piogge e rovesci sui settori alpini, al quale si aggiungerà, nel corso della serata di oggi, l’arrivo di aria più fresca in quota; tale situazione, sulle regioni Nord-occidentali dell’Italia, determinerà condizioni ...