Messina : giovane gambizzato - indagini : Palermo, 22 set. (AdnKronos) – E’ giallo a Messina per un giovane gambizzato nel rione Bisconte. La vittima non versa in pericolo di vita. L’uomo che ha sparato, almeno sei colpi, è scappato a bordo di uno scooter. Indagano i carabinieri.L'articolo Messina: giovane gambizzato, indagini sembra essere il primo su CalcioWeb.