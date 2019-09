Meloni chiude Atreju | “Conte è un perfetto maggiordomo di Francia e Germania”

Fonte : fanpage

(Di domenica 22 settembre 2019) Giorgia, nel suo comizio di chiusura ad, se la prende con il presidente del Consiglio Conte, che ieri è stato ospite dell'evento: "fino a poche settimane fa veniva bollato come un burattino, è improvvisamente diventato un grande statista. Un premierper un governo che piacesse ae Germania, obbediente ai loro diktat, unin guanti bianchi".

Maria89828556 : RT @ChiodiDonatella: #ATREJU2019 SALUTA CON GIORGIA #MELONI Chiude la festa di #Fdi Ma la musica non è finita. Gli amici non se ne vanno.… - Claudio8013 : RT @ChiodiDonatella: #ATREJU2019 SALUTA CON GIORGIA #MELONI Chiude la festa di #Fdi Ma la musica non è finita. Gli amici non se ne vanno.… - Silvergio2377 : RT @ChiodiDonatella: #ATREJU2019 SALUTA CON GIORGIA #MELONI Chiude la festa di #Fdi Ma la musica non è finita. Gli amici non se ne vanno.… -