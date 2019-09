Max Verstappen F1 | GP Singapore 2019 | “Contento per il podio | ottima strategia per

VIDEO F1 - Max Verstappen GP Singapore 2019 : “I miglioramenti hanno funzionato - la qualifica sarà fondamentale” : Una giornata in chiaro scuro quella di prove libere del GP di Singapore 2019 per Max Verstappen. L’olandese ha ottenuto il secondo tempo, a poco meno di 2 decimi dal crono di riferimento della sessione siglato dal solito Lewis Hamilton, ma sul passo gara la distanza si è notevolmente ampliata e non sarà facile per nessuno contendere al britannico la vittoria in questo fine settimana. Max rimane ottimista anche per via di miglioramenti ...

Max Verstappen F1 - GP Singapore 2019 : “Soddisfatto del lavoro - le qualifiche di domani varranno il 95% della gara” : Dopo due gare nelle quali, per un motivo o per un altro, ha dovuto fare da spettatore, Max Verstappen è sbarcato a Singapore con il chiaro intento di rimettersi a lottare per le prime posizioni. La sua RB15, infatti, ha un carico aerodinamico importante che si sposa in maniera perfetta con il tracciato cittadino di Marina Bay. La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno ha visto, effettivamente, il pilota ...

Formula 1 - Jos Verstappen e il suo rapporto con il figlio Max : “non arriveremo mai al punto di litigare” : Il padre del pilota della Red Bull ha sottolineato che difficilmente il rapporto si raffredderà con il figlio per colpa della Formula 1 Jos Verstappen ama seguire da vicino le imprese del figlio Max, sempre più protagonista del Mondiale di Formula 1. L’olandese è terzo nella classifica piloti davanti ai due piloti della Ferrari, a conferma di un’ottima stagione al volante della Red Bull. photo4/Lapresse Il padre non lo molla un ...

F1 - Max Verstappen : “A Singapore la Red Bull andrà forte - importanti le qualifiche” : L’olandese Max Verstappen ha grandi motivazioni in vista del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, previsto sul tracciato cittadino di Singapore. L’olandese, reduce dal ritiro di Spa-Francorchamps (Belgio) e dall’ottavo posto di Monza (Italia), ha voglia di riscatto. Di sicuro le ultime due uscite non sono state esaltanti e la sua terza piazza in classifica generale insidiata dall’arrembante Charles Leclerc, vincitore delle ultime due ...

Formula 1 - Max Verstappen mastica amaro : “senza penalità mi sarei giocato un posto sul podio” : Il pilota olandese ha commentato l’esito del Gran Premio di Monza, concluso con l’ottavo posto a causa della penalità per la sostituzione del motore mastica amaro Max Verstappen al termine del Gran Premio di Monza, chiuso all’ottavo posto a causa della penalità inflittagli per la sostituzione del motore. photo4/Lapresse Una sanzione che ha condizionato la gara dell’olandese, certo che avrebbe lottato con i migliori ...

VIDEO Max Verstappen - GP Italia F1 2019 : “Sul bagnato abbiamo più chance di rimontare - il nuovo motore è più potente” : Si profila un fine settimana in salita a Monza per Max Verstappen, il quale sarà costretto a partire dall’ultima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2019 a causa dell’introduzione della quarta power-unit nella sua Red Bull. Il talentuoso pilota olandese ha ben figurato nelle prove odierne inserendosi in quinta piazza appena alle spalle delle Mercedes e delle Ferrari, perciò l’impressione è che ...

Formula 1 – Max Verstappen studia la rimonta : “sul bagnato ho possibilità - siamo competitivi” : Nonostante la penalità che lo farà partire dal fondo della griglia, Max Verstappen si mostra fiducioso in vista della gara di Monza: il pilota Red Bull, sul bagnato, crede nella rimonta “Sul bagnato avremo sicuramente delle possibilità migliori per rimontare ma anche sull’asciutto, con il passo che abbiamo mostrato quest’oggi, siamo competitivi“. Si mostra fiducioso Max Vestappen al termine delle FP2 del Gp ...

Formula 1 - brutte notizie per Max Verstappen in vista del Gp di Monza : il pilota olandese partirà ultimo! : La Honda ha rivelato che l’olandese e Gasly monteranno in occasione del Gran Premio d’Italia la quarta power unit della stagione, che li obbligherà a partire dal fondo dello schieramento La decisione di Red Bull e Honda era nell’aria, oggi è diventata ufficiale. Max Verstappen e Pierre Gasly, tornato dopo la sosta alla guida della Toro Rosso, monteranno in Italia la power unit Spec 4, incappando così in una ...

F1 - GP Italia 2019 : nuovo motore per Max Verstappen - scatterà dall’ultima posizione. Quarta power-unit sulla Red Bull : Max Verstappen cambierà il motore sulla sua Red Bull in occasione del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend a Monza. L’olandese, reduce dalla gara difficile di Spa, potrà contare sulla Quarta specifica di power unit per l’appuntamento sul circuito brianzolo ma questa sostituzione porterà inevitabilemente una penalità al pilota della scuderia austriaca: il regolamento prevede infatti che ogni pilota ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Ho fatto una pessima partenza - poi ho cercato l’interno. Sono andato a sbattere” : Max Verstappen ha terminato il proprio GP del Belgio dopo poche centinaia di metri, la gara di Spa non ha sorriso al fuoriclasse olandese che ha dovuto alzare bandiera bianca prima del rettilineo del Kemmel. Il pilota della Red Bull è partito malissimo dalla quinta piazzola, alla prima curva ha avuto un contatto con Kimi Raikkonen e ha danneggiato l’anteriore sinistra, poco dopo è andato a sbattere a Raidillon concludendo anzitempo la sua ...

Formula 1 – Problemi col motore per Verstappen a Spa - Max ha le idee chiare : “sarò vicino alle Mercedes - ma le Ferrari…” : Max Verstappen consapevole dei suoi limiti a Spa: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Belgio di ieri pomeriggio Anche se la tragica scomparsa di Hubert ha scosso tutto il mondo del motorsport, oggi andrà in scena la gara di F1, sicuramente senza il solito spirito di festa che caratterizza questi eventi. In prima fila partiranno le Ferrari di Leclerc e Vettel, seguite dalle Mercedes di Hamilton e ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : problemi al motore vecchio per Max Verstappen nelle libere : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio del Belgio 2019 per Max Verstappen. Il pilota olandese ha fatto fatica specialmente nel pomeriggio raccogliendo solo un deludente sesto tempo assoluto a 1″2 dalla prima delle Ferrari e addirittura alle spalle della Racing Point di Sergio Perez. Verstappen si è lamentato durante le FP2 via radio con la squadra per un presunto problema al motore della sua Red Bull che lo ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Il feeling è buono ma sarà dura tenere il passo delle Ferrari” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno con un distacco di 1.2 secondi nei confronti di Charles Leclerc, e una Red Bull che, come era previsto, soffre a livello di potenza sulla pista di Spa-Francorchamps nei confronti della Ferrari ma, secondo l’olandese, il bicchiere si può definire comunque mezzo pieno. “Penso che il feeling della mia RB15 su questo tracciato sia buono – sottolinea ...

Formula 1 - nessuna sorpresa per Max Verstappen : “lo sapevo che le Ferrari sarebbero state velocissime” : Il pilota della Red Bull ha commentato la prima giornata di libere del Gp del Belgio, confermando la superiorità delle Ferrari Giornata interlocutoria per la Red Bull in Belgio, Max Verstappen chiude al sesto posto la sessione del pomeriggio, rimanendo a distanza siderale da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Qualche miglioramento in vista di domani è previsto, ma il pilota olandese è convinto che non basterà per ...