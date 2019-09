Matteo Renzi | le accuse al presidente della’ex cassaforte renziana | “Soldi per

Che senso ha il “fuoco amico” di Matteo Renzi sul governo Conte e perché è ineluttabile : Ventisei deputati e quindici senatori: è questa la forza parlamentare del nuovo movimento di Matteo Renzi, Italia Viva. Politicamente, però, il partito dell'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico vale molto di più, perché è determinante non solo per la tenuta del governo ma anche per la gestione dell'agenda politica.Continua a leggere

Bruno Vespa - la soffiata di Matteo Renzi : "Perché vuole me a Porta a porta contro Salvini" : Tra un paio di settimane Matteo Renzi e Matteo Salvini si sfideranno in studio a porta a porta, da Bruno Vespa, per quello da molti già ritenuto il momento televisivo dell'anno. Ma il leader della neonata Italia Viva lancia la volata fin da ora: "Se il confronto tv si farà, se Salvini non si tirerà

Matteo Renzi - una mina sotto la poltrona di Conte : "Preoccupato? Dove sarebbe oggi senza di me" : La preoccupazione di Giuseppe Conte? È "curiosa". Matteo Renzi "non sarà il Demolition man del governo", come giurato dal premier per esorcizzare la scissione dal Pd, ma di sicuro non è tenero con il presidente del Consiglio. Intervistato dal Messaggero, il leader della neonata Italia Viva ricorda a

Matteo Renzi staccherà la spina al Governo Conte bis : Dopo la scissione di Matteo Renzi si è avuta la conferma che il Governo giallorosso ha vita molto breve. Il

Giuseppe Conte - lo sfogo con i ministri Pd : "Possiamo fidarci di Matteo Renzi? Quanto durerà il governo?" : Dopo il consiglio dei ministri di giovedì 19 settembre si è tenuta una sorta di seduta psicoanalitica di gruppo sul futuro del governo dopo la scissione di Matteo Renzi. "Ma voi siete tranquilli? Vi fidate? Io del Pd mi fido, ma di lui ci possiamo fidare? Se fa su ogni cosa come ha fatto sulla giust

Italia Viva : molti comitati ancora inattivi per il nuovo partito di Matteo Renzi : Il nuovo partito di Matteo Renzi è nato da pochi giorni ed è ancora un partito 'fantasma', nel senso che non ha ancora una base territoriale su cui poggiare solidamente: in una inchiesta recente de Il Fatto Quotidiano, la giornalista Valentina Celi ha provato a contattare alcune sedi di comitati del nuovo partito, ma senza grandi risultati. molti indirizzi infatti risultano sbagliati, e l'organizzazione di Italia Viva, nel complesso, non è ...

Nicola Zingaretti a SkyTg24 : "Matteo Renzi mi ha comunicato l'addio su WhatsApp" : Sale in cattedra Nicola Zingaretti, segretario di quel Pd che sta facendo i conti con l'addio di Matteo Renzi e la nascita di Italia Viva. "Zinga" era ospite a Sky Tg 24, intervistato da Maria Latella a L'intervista, l'appuntamento del sabato pomeriggio sulla tv satellitare. E al segretario viene ch

Luca Lotti contro Matteo Renzi : "Addio Pd? Non capisco la sua scelta - sembra la vecchia sinistra" : Se anche Luca Lotti boccia Matteo Renzi. Il "Lampadina" picchia durissimo contro il suo amico, contro l'ex premier che ha mollato il Pd per dar vita ad Italia Viva. In un intervento su Il Foglio, l'ex ministro dello Sport scrive: "Nonostante la mia storia personale e nonostante tanti giornalisti e c

Matteo Salvini e Matteo Renzi - scoop di Bruno Vespa : "Frequenti contatti dopo le politiche 2018" : "Carissimi nemici". Questo il titolo dell'editoriale firmato da Bruno Vespa, appuntamento del sabato sulle colonne de Il Giorno. I due soggetti sono Matteo Salvini e Matteo Renzi, ovviamente. Il leader della Lega e l'ex Pd che, come è noto, a metà ottobre si sfideranno in un attesissimo duello telev

Matteo Renzi - il sondaggio-Pagnoncelli boccia Italia Viva : quanto vale - quanti voti ruba al Pd : Puntuale, come quasi ogni sabato, sulle colonne del Corriere della Sera ecco far capolino l'attesissimo sondaggio firmato da Nando Pagnoncelli. Va da sé, in una settimana come questa i riflettori di Ipsos sono puntati in primis su Matteo Renzi e sulla sua Italia Viva, la nuova formazione politica na

Porta a Porta - perché Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini : la verità sul dibattito dell'anno : Sarà lo scontro televisivo dell'anno. Forse anche qualcosa in più. Si parla del faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi che si terrà a Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1. Salvini vs Renzi, previsto a metà ottobre (il giorno preciso va ancora stabilito). Se ne diran

Matteo Salvini contro Beatrice Lorenzin : "Nel Pd solo per fermarmi? Alta politica..." : "Ho scelto di rafforzare l'area popolare e liberale del Pd perché ritengo che contro la deriva plebiscitaria e sovranista della Lega di Matteo Salvini ci voglia un grande partito a vocazione maggioritaria". Queste le parole con cui ieri, giovedì 19 settembre, Beatrice Lorenzin ha motivato il suo ing

Matteo Renzi - la scissione non ha nulla a che vedere con gli interessi del Paese : Mi scrive un vecchio amico da poco in pensione dopo una vita di lavoro in cantiere e altrove. È esterrefatto e amareggiato per la scelta di Matteo Renzi di abbandonare il Pd. Quella scelta, gli scrivo, è stata fatta ad esclusivo beneficio dello stesso Renzi e della sua ristretta cricca di sostenitori. nulla a che vedere con gli interessi del Paese e le problematiche urgenti che abbiamo di fronte, dalla disoccupazione giovanile al degrado ...

Giorgia Meloni - una granata su Matteo Renzi (e Silvio Berlusconi) : "Al centro più partiti che voti" : "Gli italiani sono stufi degli inciuci, al centro ci sono più partiti che voti". Giorgia Meloni colpisce duro Matteo Renzi e Italia Viva, nata dalla scissione con il Pd per puntare agli elettori al di fuori della sinistra. Ma nella sua intervista al Messaggero, la leader di Fratelli d'Italia sembra