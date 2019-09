Mariano Di Vaio papà per la terza volta | è nato Filiberto Noah e ha già il suo profilo

Fonte : vanityfair

(Di domenica 22 settembre 2019)DiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiTre figli in quattro anni. La famiglia Dicresce ancora: l’influencer e modelloDie la moglie Eleonora Brunacci sono diventati genitori di un altro maschio. Dopo Nathan Leone, venuto al mondo nel novembre 2016, e Leonardo Liam,nel giugno 2018. E stail nuovo arrivato si chiamae, come i suoi fratelli, ha già il suoInstagram ufficiale a poche ore dalla nascita. Nessuna foto – al momento – ma oltre duemila follower.Di, del resto, ne ha 6 milioni. Il parto, come ha rivelato il neoorgoglioso, è stato in acqua: «Grazie a Dio per averci guardato, e per aver dato a mia moglie la forza di fare un altro bambino in acqua, senza ...

simacheansia : È nato il terzo figlio di Mariano Di Vaio e ha già il profilo Instagram. Con più follower di me. GRANDI RAGA - maria_micola : RT @Madeintaranto: Martina Franca, una tappa obbligatoria per visita la #Puglia Elegante e signorile, questo piccolo borgo e' a 20' circa… - cla_juve_37 : Sto male raga, ma il figlio di Mariano Di Vaio è tipo nato da un'ora e ha già il profilo instagram con quasi 4000 follower. -