Manovra | Toti | ‘Alitalia non già abbastanza cara? Sinistra non perde vizio’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Tasse sui voli aerei, tasse sulle merendine, tasse sulle bibite. Leggendo i giornali stamani sembra che lanon perda mai il vizio! Ma Alitalia non è giàdi suo? Servono davvero altre imposte per chi vola? E la priorità non era evitare l’aumento dell’Iva? Che senso ha allora aumentare il costo dei prodotti!”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni, leader di Cambiamo.“Piuttosto – prosegue – lavoriamo per sbloccare cantieri, aiutare la imprese, ridurre le tasse a chi investe e crea lavoro. Se cresce la ricchezza del Paese non servono nuove tasse. è evidente che la, anche questa volta, non vuol capire cosa serve all’Italia”. L'articolo, ‘Alitalia non giànonvizio’ sembra ...

AndreaGiunchi : @VigallMe @enrigoletto @marattin Facessero sintesi con +E, Toti, Carfagna e liberali della società civile per un pa… - CiccinaLupo : RT @Joker__Reloaded: le formazioni post manovra del cazzaro e pre-elezioni politiche saranno: a) #Salvini, #Meloni e #Toti; b) #Renzi, dem… - luragiuseppe : RT @Joker__Reloaded: le formazioni post manovra del cazzaro e pre-elezioni politiche saranno: a) #Salvini, #Meloni e #Toti; b) #Renzi, dem… -