Maltempo | rischio temporali a Milano | monitoraggio Seveso e Lambro

Allerta Meteo : forte Maltempo nelle prossime ore sulle aree tirreniche - rischio locali alluvioni [MAPPE] : E’ già in atto, oramai da diverse ore, l’annunciato peggioramento del tempo su parecchie regioni. Rovesci e temporali nella notte soprattutto sulla Liguria, Toscana, localmente Lazio, poi via via verso l’Emilia un po’ tutta in queste ore, sul Sud della Romagna, localmente sul Centro Sud Lombardia, sull’Umbria, sulle Marche e sui settori occidentali abruzzesi. Rovesci sparsi in Sardegna e localmente in Sicilia, ...

Allerta Meteo - forte Maltempo anche sulla Serie A : forti piogge a Roma - Lazio-Parma a rischio : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si abbatterà oggi anche sulla 4ª giornata della Serie A. Su tutti gli stadi, eccezion fatta per Lecce dove alle 15:00 si giocherà Lecce-Napoli sotto il sole, avremo Meteo avverso con fresco, cielo molto nuvoloso o coperto, pioggia un po’ ovunque a tratti intensa. L’unica partita a rischio è Lazio-Parma, il posticipo delle 20:45 in programma allo stadio Olimpico di Roma. Su Roma sta piovendo ...

Forte ondata di Maltempo in Francia - rischio alluvioni tra Occitania e Costa Azzurra : Una vasta perturbazione atlantica, la prima di grossa caratura nel mese di settembre, si sta avvicinando all'Italia e nel frattempo sta colpendo in maniera molto marcata la Francia meridionale....

Allerta Meteo - violenta “Sciroccata” innesca Maltempo estremo : sarà una Domenica terribile - rischio alluvioni : Splende il sole, oggi, in quasi tutt’Italia e al Sud fa anche caldo, con temperature diffusamente oltre i +27/+28°C in Sicilia e Sardegna. Le prime avvisaglie dell’entrata dello scirocco, però, si possono notare proprio nelle zone joniche di Calabria centro/meridionale e Sicilia, sulla Sardegna e al Nord/Ovest dove il tempo è uggioso, nuvoloso e umido. Le correnti sud/orientali si intensificheranno nelle prossime ore a causa di un ...

Maltempo - allerta meteo per venerdì : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non abbandona l’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla notte di oggi attesi venti da forti a burrasca su Puglia e Calabria, specie sui settore ionici. Per domani, venerdì 20 settembre, è stata valutata allerta gialla sulle due regioni.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo sull’Italia : nubifragi - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo ora si sposta verso sud e coinvolge anche le nostre regioni meridionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per l’Italia, il Tirreno e le aree circostanti, principalmente per nubifragi. Previste anche trombe marine. grandine di grandi dimensioni attesa sulle parti meridionali. Livello 1 per la Penisola Iberica orientale e settentrionale, principalmente per ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo in Sicilia : nubifragi - forte vento e grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Maltempo Lazio - allerta gialla e rischio idrogeologico nel pomeriggio : le aree interessate : La Protezione Civile del Lazio segnala un’allerta meteo gialla nel pomeriggio di oggi con conseguente rischio idrogeologico, per temporali, per le successive 12-18 ore nelle seguenti aree: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri. L'articolo Maltempo Lazio, allerta gialla e rischio idrogeologico nel pomeriggio: le aree interessate sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni meteo 5 settembre : temporali - grandinate e nubifragi - le zone a rischio Maltempo : Le Previsioni meteo di oggi giovedì 5 settembre confermano che proseguirà la fase di maltempo che si sta intensificando sulla penisola. Oggi al Centro Nord, in Calabria e in Sicilia sono previsti temporali anche di forte intensità, accompagnati da vento forte e grandinate. Allerta della Protezione civile.Continua a leggere

Maltempo - allerta meteo per temporali da giovedì : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato allerta gialla in 6 regioni a causa del Maltempo in arrivo domani, giovedì 5 settembre, quando sono previsti temporali accompagnati da fulmini e grandinate. Ecco l'elenco dei territori a rischio: dalla Calabria alla Sicilia, dalla Lombardia al Piemonte, passando per Abruzzo e Basilicata.Continua a leggere

Meteo - allerta Estofex per forte Maltempo in Italia : nubifragi - alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...

Previsioni Meteo : fase clou del Maltempo con diffuso rischio idrogeologico nelle prossime 48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : Ulteriore deterioramento delle condizioni Meteorologiche nelle prossime 48 ore. Le correnti settentrionali si faranno progressivamente più incisive e, in seno a un cavo secondario del fronte subpolare decisamente più tagliente, irromperà sull’Adriatico un vortice depressionaria con possenti connotati instabili. La struttura chiusa, abbastanza circoscritta, ma con modi vorticosi importanti, è attesa in azione dapprima, nella sera e notte ...

Allerta Meteo - a inizio Settembre si scatena l’autunno : forte Maltempo già tra Domenica 1 e Lunedì 2 - alto rischio alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale. Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase ...

Maltempo - temporali e nubifragi sull’Italia : l’elenco delle regioni a rischio allerta : Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse dopo l'ondata di Maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sardegna. Per domani, giovedì 29 agosto, sono sei le regioni per cui è stata diramata una allerta gialla e cioè Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Umbria e Abruzzo.Continua a leggere