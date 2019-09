L’ultima tappa del “Jova Beach Party” | a Linate

Tour of Britain 2019 : dominio di Mathieu van der Poel! L’olandese vince anche L’ultima tappa e conquista la generale : Un vero e proprio dominio quello di Mathieu van der Poel al Tour of Britain 2019. Il fuoriclasse olandese si è imposto anche nell’ultima tappa, 166 km da Altrincham a Manchester, ottenendo così il terzo successo parziale in questa edizione e conquistando anche la classifica generale. Il corridore della Corendon-Circus ha battuto al fotofinish il connazionale Cees Bol (Sunweb) e il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che chiude al secondo ...

Vuelta a España 2019 - domani L’ultima tappa di montagna. Roglic deve evitare la giornata-no - Lopez attaccherà per il podio : I big della Vuelta a España 2019 sono pronti per la battaglia finale, con il tappone di montagna da Arenas de San Pedro alla Plataforma de Gredos, 190 chilometri, cinque GPM, insomma, una frazione ideale per segnare forti sentenze. D’altronde questa sarà l’ultimissima opportunità per ribaltare la classifica della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica che vede ancora al comando lo sloveno Primoz Roglic ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Una finale a regola d’arte - L’ultima tappa a Bilbao : Sabato 14 settembre l’iconico Museo Guggenheim farà da sfondo ai tuffi dei migliori Cliff diver del mondo. In gara anche Mister Volare, l’italiano Alessandro De Rose Sebbene la Red Bull Cliff Diving World Series abbia già matematicamente decretato i suoi campioni, Gary Hunt e Rhiannan Iffland, dopo la penultima tappa a Mostar in Bosnia Erzegovina, l’appuntamento per la finale del circuito a Bilbao si preannuncia ricco di pressione e ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : a Ferrand-Prevot L’ultima tappa. Courtney vince la generale : Nel weekend a Snowshoe, Stati Uniti, è andata in scena la settima ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. Nel Cross Country olimpico femminile il successo è andato alla francese Pauline Ferrand-Prevot che, dopo aver fatto gara alla pari per tutta la giornata, è riuscita ad avere la meglio dell’olandese Anne Tepstra solo nel finale. La transalpina, nella seconda parte di stagione, è stata un vero e proprio rullo ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (5 settembre). Attenzione alL’ultima ascesa. Valverde il maggior indiziato : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della Vuelta DALLE ORE 13.12 (5 SETTEMBRE) oggi, giovedì 5 settembre, i corridori presenti alla Vuelta a España 2019 affronteranno la dodicesima tappa da Circuito de Navarra a Bilbao. 171,4 chilometri per questa frazione di media montagna che presenta quattro GPM di terza categoria di cui tre posti nel finale di gara. Il gruppo affronterà la prima ascesa all’altezza del chilometro 37 in corrispondenza dell’Alto de ...

Ciclismo - Arctic Race of Norway 2019 : Markus Hoelgaard si impone nelL’ultima tappa. Lutsenko vince questa edizione : Markus Hoelgaard si aggiudica l’ultima tappa dell’Arctic Race of Norway 2019. Il corridore della Uno-X Norwegian Development Team, sulle strade di casa, ha preso l’iniziativa e a sei chilometri dalla conclusione ha lanciato il guanto di sfida, resistendo all’inseguimento del campione nazionale norvegese Amund Grøndal Jansen, venuto fuori dal plotone a grandissima velocità poco dopo l’ultimo chilometro. In terza posizione ...

Ciclismo – BinckBank Tour - a Naesen L’ultima tappa : De Plus si aggiudica la classifica generale : A De Plus la vittoria del BinckBank Tour: la settima ed ultima tappa è di Naesen E’ Laurens De Plus il vincitore del BinckBank Tour: il ciclista della Jumbo-Visma ha chiuso al terzo posto la tappa odierna, l’ultima della corsa, che ha portato i ciclisti da Sint Pieters Leeuw a Geraardsbergen. Ad aggiudicarsi la settima ed ultima tappa è stato Olier Naesen che si è imposto davanti ai connazionali Van Avermaet e De ...

Ciclismo - Binck Bank Tour 2019 : Oliver Naesen vince L’ultima tappa. Laurens De Plus strappa la maglia a Wellens e trionfa : Intensa e ricca di emozioni l’ultima frazione del Binck Bank Tour 2019. Laurens De Plus ha fatto saltare il banco, strappando la maglia di leader a Tim Wellens, anche grazie agli abbuoni conquistati lungo il percorso e sul traguardo. Per la vittoria di tappa se la sono giocata Greg Van Avermaet e Oliver Naesen, con il corridore della AG2R La Mondiale che è riuscito a recuperare e superare ai 150 metri dal traguardo ...

Ciclismo - Binck Bank Tour 2019 : Oliver Naesen vince L’ultima tappa. Laurens De Plus strappa la maglia a Wellens e trionfa : Intensa e ricca di emozioni l’ultima frazione del Binck Bank Tour 2019. Laurens De Plus ha fatto saltare il banco, strappando la maglia di leader a Tim Wellens, anche grazie agli abbuoni conquistati lungo il percorso e sul traguardo. Per la vittoria di tappa se la sono giocata Greg Van Avermaet e Oliver Naesen, con il corridore della AG2R La Mondiale che è riuscito a recuperare e superare ai 150 metri dal traguardo ...

BPER Beach Volley Tour 2019 - Pescara. Annibalini/Lantignotti e Alfieri/Sacripanti : firme d’autore sulL’ultima tappa : firme d’autore sull’ultima tappa del BPER Beach Volley Tour. Le teste di serie numero uno del torneo abruzzese, ultima tappa del circuito BPER, conquistano una vittoria di prestigio al termine di due giorni di grande spettacolo sul tradizionale terreno dello stabilimento 4 Vele, vera e propria culla del Beach Volley dell’Italia centrale. In campo femminile Annibalini e Lantignotti, al primo torneo assieme, conquistano un ...

Battiti Live : Valeria Marini canta “Me Gusta” nelL’ultima tappa di Bari (VIDEO) : Battiti Live, nell’ultima puntata da Bari presente anche Valeria Marini che canta il singolo “Me Gusta”, ecco il video Ieri su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata di quest’anno di Battiti Live, la manifestazione canora organizzata da Radionorba condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci che ha accompagnato il pubblico durante l’estate. Insieme a tutti gli altri cantanti, Battiti Live ha chiuso con ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : i convocati dell’Italia per L’ultima tappa prima delle Finali : A Dublino, in Irlanda, andrà in scena dal 7 all’11 agosto l’ultima tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione prima delle Finali di Barcellona previste ad inizio ottobre: il selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha diramato le convocazioni per l’evento. Per l’Italia sarà praticamente una formalità l’accesso alle Finali, che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la ...

Vincenzo Nibali vince L’ultima tappa sulle Alpi al Tour de France. Il colombiano Bernal mantiene la maglia gialla : il trionfo finale è suo : vincenzo Nibali ha vinto la 20esima e penultima tappa del Tour de France, con traguardo a Val Thorens dopo una salita finale di 33 chilometri. Nella frazione Albertville – Val Thorens di appena 59,5 km, accorciata di 70 km a causa del maltempo, il siciliano della Bahrain-Merida si è imposto per distacco, conquistando il primo successo in questa edizione. L'articolo vincenzo Nibali vince l’ultima tappa sulle Alpi al Tour de France. Il ...

Tour de France 2019 - stravolta L’ultima tappa alpina : la frana modifica la Albertville-Val Thorens - mini frazione da 59 km! Il nuovo percorso - c’è solo una salita : Il maltempo che oggi ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la tappa del Tour de France sul Col de l’Iseran condizionerà anche la giornata di domani: la Albertville-Val Thorens di 130 km sarà sostituita da una mini frazione di appena 59 km, non cambiano le località di partenza e di arrivo ma è stato tagliato un lungo tratto nella parte centrale perché il Cormet de Roseland è impraticabile a causa della frana che ha interrotto il ...