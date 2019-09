Lotito e gli ultras | «Non si può fare il tifoso di professione per guadagnare | Diabolik

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Sul Corriere dello Sport un articolo suche è stato il primo nel calcio a denunciare gli. Sono riportate anche le sue dichiarazioni a in incontro che si è svolto a Mugnano in Teverina, nel Viterbese. Dichiarazioni riprese dal sito tusciaweb.eu. «Ilnon si puòdipersoldi.significa appassionato e la passione si persegue sempre nel rispetto delle regole. il, può anche criticare nell’accezione semantica. Ma quando si vuole condizionare l’operato delle persone per fini personali, si può finire in logiche perseguite anche dal codice penale».racconta: «Quando diventai presidente l’allora direttore Giuseppe De Mita, figlio del leader democristiano Ciriaco, mi disse che avrei dovuto incontrare una delegazione di tifosi. Pensavo fossero i sindacati. Mi disse anche “dove li vuoi incontrare? Qui o fuori?”. Decisi di ...

