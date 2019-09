LOREDANA LECCISO Al Bano? Meglio il Grande Fratello Vip | Domenica Live

Domenica Live - da Barbara D'Urso LOREDANA LECCISO : voci sulla notizia bomba sulla famiglia Carrisi : Una Barbara D'Urso inarrestabile, subito impegnata con tre programmi su Canale 5. La regina di Mediaset è ai nastri di partenza anche con Domenica Live, dopo Pomeriggio 5 e Live-Non è la D'Urso. Primo appuntamento, il 22 settembre a partire dalle 17.20 sulla rete ammiraglia di Mediaset. E nel fratte

“Schifosa - Bast***a”. Jasmine Carrisi - orrore contro la figlia di LOREDANA LECCISO e Al Bano : Non c’è pace per Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano è stata presa di mira sui social dopo aver pubblicato una foto che la ritrae seduta sul divano e vestita con un elegante abito rosso. Non è la prima volta che la figlia della coppia viene criticata dagli haters. Solo lo scorso mese mamma Loredana era intervenuta per difendere Jasmine e chiedere di avere più rispetto per una ragazza così giovane che non ha nessuna ...

Grande Fratello Vip - Scialpi furioso : Cachet ridicolo. Poi svela la partecipazione di LOREDANA LECCISO : Giovanni Scialpi, il cantante idolo degli anni '80, potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. O forse no. A scatenare i dubbi è stato lo stesso Scialpi che, nelle scorse ore, ha rilasciato alcune scottanti dichiarazioni sui social network. Il cantante ha pubblicato un video su Instagram, dove polemizza con la produzione del reality e con il nuovo conduttore, Alfonso Signorini, sul basso Cachet ...

JASMINE CARRISI 'RIFATTA E SCIOCCHINA'/ Critiche social - LOREDANA LECCISO : 'tristi!' : JASMINE CARRISI, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, presa di mira dagli haters: 'sta diventando come la mamma: sciocchina e vanesia'

LOREDANA Lecciso/ Da Gigi d'Alessio ad Al Bano : 'Voglio concentrarmi sui miei figli' : Loredana Lecciso, da Al Bano Carrisi al presunto flirt con Gigi d'Alessio: qual è la verità? Ecco le sue rivelazioni sulla sua vita privata

LOREDANA LECCISO : "Gli haters di mia figlia Jasmine mi fanno tristezza... Non fatevi bullizzare!" : Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, come tutti i giovani personaggi pubblici, e non solo, viene spesso presa di mira dai cosiddetti haters, il popolo di "odiatori" seriali che agisce, spesso indisturbato, sui social network.Anche Loredana Lecciso, intervistata dal settimanale Lei, quindi, ha parlato di questo triste fenomeno, prendendo ovviamente le difese di sua figlia e minimizzando le offese e le cattiverie degli haters, ...

“Cosa c’è tra noi”. LOREDANA LECCISO rompe il silenzio e vuota il sacco su Al Bano : Ultimamente si è parlato molto della soubrette per via della sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma davvero la vedremo nella casa più spiata d’Italia? Il pubblico, ovviamente, ne sarebbe felice… “Me l’hanno proposto in tutte le tre edizioni, ho sempre ringraziato ma declinato” ha raccontato di recente al settimanale Nuovo. Finora è andata così ma pare che quest’anno la Lecciso sia stata tentata: “Sì, ci ho fatto un mezzo ...

LOREDANA LECCISO : il legame con Albano. Flirt con Gigi D’Alessio? “Rido” : Loredana Lecciso a ruota libera: “Io e Albano punti di riferimento reciproci”. Poi la verità sulla voce del Flirt con Gigi D’Alessio e le parole sulla sua situazione sentimentale attuale Loredana Lecciso si è confessata a ruota libera a Controcopertina, facendo il punto sulla sua vita sentimentale. Inevitabile che si finisse per parlare di Albano. […] L'articolo Loredana Lecciso: il legame con Albano. Flirt con Gigi ...