Lo sfogo di Gina Lollobrigida | Con i miei soldi faccio quello che voglio

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Carlo Lanna A Domenica In c'èche, intervistata da Mara Venier, ricostruisce la sua vita di attrice parlando di amori, successi e insuccessi Su Rai Uno torna Mara Venier con Domenica In. Lo show pomeridiano di grande successo nella scorsa stagione televisiva, e che alterna momenti di grande emozione e di divertimento, è di nuovo in onda da appena due settimane e, il salotto di Rai Uno, pullula già di grandi ospiti. Nella puntata di domenica 22 settembre, tra i tanti, spunta. La celebre attrici di fama internazionale, di fronte le telecamere, ricostruisce nel dettaglio la denuncia fatta da alcuni familiari dellaai danni di Andrea Piazzolla, suo assistente, e inoltre ripercorre gli amori, i successi e gli insuccessi fra aneddoti e storie di vita vissuta. "Con iche", afferma lanel ...