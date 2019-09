LIVE Trofeo Matteotti 2019 in DIRETTA | ultimo giro | i cinque in fuga si giocano il

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 11 km dal traguardo il gruppo, tirato da Clarke, si ricompatta alle spalle dei 5 di testa. Il ritardo del plotone è di 1’10”. 15.46 1’30” il ritardo di Velasco e Shalunov, a 1’45” sul gruppo. 15.43 A questo punto aumentano in maniera spropositate le speranze deiall’attacco. 15.40, 15 km all’arrivo, i 5 al comando hanno 1’45” su Simone Velasco (Neri Sottoli Selle Italia KTM) e Evgeny Shalunov (Gazprom Rusvelo), 2’03” sul gruppo. 15.37 Ricordiamo che alla fine della corsa il commissario tecnico potrebbe definire le suo convocazioni in vista dello Yorkshire, definendo le due riserve. 15.34 20 Km al traguardo, idi testa hanno ancora 2′ di vantaggio sul gruppo. 15.31 Ripresi iinseguitori, gruppo compatto ...

