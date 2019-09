LIVE Trofeo Matteotti 2019 in DIRETTA | Trentin in fuga | che gamba per il veneto in vista

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Tra i fuggitivi ed il gruppo rimane ancora Savini che sta ancora cercando di rientrare. 14.38 La corsa ha appena oltrepassato la linea d’arrivo per la nona volta. Al traguardo mancano ancora quattro giri. 14.35 La corsa ha già percorso 127 Km dei 195 in programma. Tra poco il ritmo si alzerà notevolmente. 14.31 Piccola accelerata del gruppo che ora insegue con un ritardo di poco superiore ai 4′. 14.28 Dopo la caduta Savini non è ancora riuscito a ricongiungersi ai fuggitivi, 1’25” il suo ritardo. 14.25 Prosegue di buona lena il tentativo di Matteoe Matteo Fabbro (Nazionale Italiana), Andrey Amador (Mor) e Fabien Doubey (Wanty Gobert). Il loro vantaggio è di 4’10”. 14.22 Radicorsa segnala diverse cadute a centro gruppo, a terra Dima, Colleoni e Sbaragli. 14.19 Ricordiamo che il ...

