LIVE Sassari-Venezia | Finale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA | comincia la

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia, Finale della Supercoppa Italiana 2019. La rivincita dello Scudetto. Il basket italiano riparte da dove aveva concluso. A contendersi il primo titolo dell'anno, la Supercoppa Italiana 2019, saranno l'Umana Reyer Venezia ed il ...

La DIRETTA LIVE testuale della seconda Semifinale di Supercoppa Italiana 2019 di basket finisce qui. L'appuntamento è fissato per Domani quando si giocheranno la finale 3°-4° posto, ma soprattutto quella per il 1° posto tra Sassari e Venezia. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona serata. Brindisi parte benissimo, mettendo in campo una certa garra e finendo anche a +22. Poi, ...

20-9 Fino in fondo con la mano sinistra Saunders 18-9 Penetrazione di Michele Vitali, che si conclude al ferro 18-7 Gran bella penetrazione di Mathews, fuga della Vanoli! 16-7 Che partenza di Tiby! Altra tripla per lui, sono 8 i suoi punti 13-7 Transizione veloce anche per Travis Diener, che prende il tiro appena fuori dalla parte sinistra del pitturato e segna d'esperienza a metà primo ...

17:58 Si riprende per il riscaldamento, e tra poco si comincerà! 17:56 E' il momento dell'inno nazionale 17:53 Buona presenza di pubblico al PalaFlorio, mentre stanno per essere presentate le squadre 17:50 Dieci minuti all'inizio al PalaFlorio! 17:45 Novità di questa Supercoppa è l'istituzione anche della finale per il 3° e 4° posto, oltre a quella per il 1° e 2° nella ...