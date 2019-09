LIVE Lazio-Parma 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Immobile porta avanti i biancocelesti

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.34su buoni ritmi la magia di Luis Alberto peril vantaggio biancoceleste, Gervinho non pervenuto per il. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo,1-0. 43′ Correa dalla sinistra si accentra e tira di destro, para Sepe. 41′ Gervinho riesce a superare due uomini ma per una maglia trattenuta si ferma, l’arbitro non fischia. 39′ Laora comincia di nuovo con le sue fiammate alla ricerca della velocità di Correa. 37′ Fino a questo momento brutta prestazione di Gervinho, pochi palloni per lui. 35′ Luis Alberto da posizione defilata di punizione va vicino alla rete. 33′ Lulic dalla sinistra mette in mezzo e trova la testa di Correa che però non trova la. 31′ Correa se ne va sulla sinistra. salta Iacoponi e va al tiro ...

