LIVE Laver Cup 2019 | Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA | Zverev-Raonic 6-4

40-15 Ottima prima di Zverev. 30-15 Ace del tedesco. 15-15 Buona risposta di Raonic con il diritto. 0-1 Raonic comincia bene il primo game del secondo set vincendo il servizio a zero. 40-0 Ottima prima del canadese. 30-0 Scappa via il rovescio in back di Zverev. INIZIO SECONDO SET 19.37 Sascha Zverev vince il primo parziale per 6 giochi a 4 con il break decisivo del settimo game: il tedesco ...

30-15 Buona prima di Zverev. 15-15 Raonic chiuso nell'angolo del rovescio: diritto in rete. 2-3 Continua l'equilibrio senza strappi. 40-30 Poco mobile Raonic in uscita dal servizo: Zverev tira al centro. 40-15 Serve&volley di Raonic: volée di diritto in corridoio. 40-0 Ancora una prima esterna ad uscire. 30-0 Il canadese amministra lo scambio e chiude con il vincente di ...

1-2 Prima radente di Raonic. AD-40 Ottima prima del nordamericano. 40-40 Altro diritto fuori di Raonic: non trova continuità il canadese. 40-30 Grande prima del canadese. 30-30 Risposta di rovescio che viene aiutata dal nastro: parità. 30-15 Serve&volley di Raonic: volée di diritto. 30-0 Grandissima seconda di Raonic per questione di millimetri. 15-0 Ace del finalista di Wimbledon ...

15-30 Doppio fallo di Isner 15-15 Ace di Isner confermato dal Falco 0-15 Velenosa risposta di dritto di Federer, non sa cosa farsene Isner e mette la palla in rete 5-5 Prima vincente di Federer che tiene il servizio 40-0 Sbaglia con il dritto Isner 30-0 Prima al corpo vincente di Federer 15-0 Notevole volée bassa di rovescio di Federer in allungo 4-5 Isner, gran smorzata di dritto con cui ...

30-0 Non controlla la risposta Isner 15-0 Tanto per non esser da meno, ace di seconda di Federer 3-4 Isner, si salva con la seconda l'americano dopo un game assai complesso Vantaggio Isner, non controlla il passante lungolinea di rovescio Federer 40-40, 2a parità: Isner inserisce la modalità "servizio incontrollabile", annullata la palla break Vantaggio Federer, PALLA break: ...

30-15 Servizio e dritto a rete di Isner 15-15 Ace esterno di Isner 0-15 Doppio fallo di Isner 3-3 Due ace a game ormai per Federer, che tiene anche questo turno di battuta 40-0 Dritto incrociato vincente di Federer 30-0 Servizio e volée bloccata di dritto di Federer men che perfetta, Isner spedisce il dritto in rete 15-0 Risolve subito con il servizio Federer 2-3 Isner, bordata terrificante di ...

6-4 SET FEDERER: in 31 minuti lo svizzero concretizza il proprio vantaggio 40-15 DUE SET POINT FEDERER: grande punto dello svizzero che lo chiude con il contropiede di dritto 30-15 Sbaglia il serve&volley Federer 30-0 Ancora una gran prima di Federer 15-0 Buona prima e chiusura agile di dritto di Federer 5-4 Federer, Isner risponde alla chiamata a rete con il dritto che conclude il game. ...

15-0 Buona prima di Isner 4-2 Federer, risposta in rete di Isner, conferma il break lo svizzero 40-0 Ace di Federer, è il quinto 30-0 Federer insiste sulla profondità con il dritto, Isner alla fine spedisce lungo il suo 15-0 Risposta lunga di dritto di Isner 3-2 break FEDERER: discesa a rete un po' scriteriata di Isner, ne approfitta Federer con il passante di dritto che lo porta in ...

1-2 Isner, gran prima centrale per tenere il servizio 40-30 Seconda al corpo di Isner, Federer non fa in tempo a organizzare il rovescio 30-30 Trova una gran seconda Isner per guadagnare il punto 15-30 Non perfetto Isner in questo punto, chance per Federer 15-15 Gira lo scambio Federer e chiude con il dritto incrociato 15-0 Prima vincente di Isner 1-1, secondo ace di Federer che tiene ...

5-10 Servizio e dritto vincente di Fritz! Resto del Mondo sull'11-7 e ormai a un passo dalla clamorosa vittoria! 5-9 Clamoroso errore di dritto di Thiem, quattro match point Fritz! 5-8 Gran prima di Thiem. 4-8 Rovescio lungolinea largo di Fritz, probabilmente sarebbe stato un vincente. 3-8 Fritz a rete chiude con uno smash vincente! 3-7 Fantastico dritto incrociato in contropiede di ...

30-15 Rovescio lungo di Fritz. 30-0 Gran prima di Fritz. 15-0 Scambio pieno di tensione, alla fine Thiem mette un dritto in rete. 5-5 Ace di Thiem. 40-0 Dritto in chop lungo di Fritz. 30-0 Volée di diritto vincente di Thiem. 15-0 Prima vincente di Thiem. 4-5 Dritto largo di Thiem. 40-0 Ace di Fritz. 30-0 Servizio e dritto anomalo vincente di Fritz. 15-0 Smash vincente di Fritz. 4-4 Servizio e ...

2-3 Risposta di rovescio larghissima di Thiem. 40-0 Rovescio in rete di Thiem. 30-0 Gran prima di Fritz. 15-0 Dritto in rete di Thiem. 2-2 Gran prima di Thiem. A-40 Dritto vincente di Thiem. 40-40 Altro ace di Thiem. 30-40 Ace di Thiem. 15-40 dritto d'attacco di Thiem. 0-40 Rovescio lungo di Thiem, tre palle break. 0-30 Due errori di Thiem. 1-2 Ace di Fritz. 40-15 Prima vincente di ...

30-15 Dritto lungolinea vincente di Thiem. 15-15 Dritto lungo di Thiem. 15-0 Attacco e smash vincente di Thiem. Intanto McEnroe ha dichiarato che Kyrgios ha dato forfait per problemi alla spalla. 4-5 Quinto ace di Fritz. 40-15 Prima vincente di Fritz. 30-15 Gran dritto in contropiede di Fritz, non può nulla Thiem. 15-15 Gran prima di Fritz. 0-15 Gran risposta di dritto di Thiem. 4-4 Servizio e ...

15-0 Prima vincente di Thiem. 2-3 Ace di Fritz. 40-0 Risposta di dritto larga di Thiem. 30-0 Servizio e rovescio vincente di Fritz. 15-0 Dritto lungo di Thiem. 2-2 Altra prima vincente di Thiem. 40-15 Rovescio lungolinea vincente di Thiem. 30-15 Prima vincente di Thiem. 15-15 Doppio fallo di Thiem. 15-0 Volée di rovescio vincente di Thiem dopo che non ha chiuso uno smash. 2-1 Prima vincente di ...