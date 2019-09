LIVE Laver Cup 2019 | Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA | Thiem-Fritz 5-7

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Thiem-Fritz 4-5 - lo statunitense sostituisce Kyrgios che ha problemi alla spalla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto lungolinea vincente di Thiem. 15-15 Dritto lungo di Thiem. 15-0 Attacco e smash vincente di Thiem. Intanto McEnroe ha dichiarato che Kyrgios ha dato forfait per problemi alla spalla. 4-5 Quinto ace di Fritz. 40-15 Prima vincente di Fritz. 30-15 Gran dritto in contropiede di Fritz, non può nulla Thiem. 15-15 Gran prima di Fritz. 0-15 Gran risposta di dritto di Thiem. 4-4 Servizio e ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Thiem-Fritz 2-3 - lo statunitense sostituisce Kyrgios : 15-0 Prima vincente di Thiem. 2-3 Ace di Fritz. 40-0 Risposta di dritto larga di Thiem. 30-0 Servizio e rovescio vincente di Fritz. 15-0 Dritto lungo di Thiem. 2-2 Altra prima vincente di Thiem. 40-15 Rovescio lungolinea vincente di Thiem. 30-15 Prima vincente di Thiem. 15-15 Doppio fallo di Thiem. 15-0 Volée di rovescio vincente di Thiem dopo che non ha chiuso uno smash. 2-1 Prima vincente di ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Thiem-Fritz 1-2 - lo statunitense sostituisce Kyrgios : 15-15 Doppio fallo di Thiem. 15-0 Volée di rovescio vincente di Thiem dopo che non ha chiuso uno smash. 2-1 Prima vincente di Fritz. A-40 Dritto lungo di Thiem. 40-40 Gran scambio di Thiem, rovescio in rete di Fritz. A-40 Prima vincente di Fritz. 40-40 Servizio e palla corta vincente di dritto di Fritz. 30-40 Ace di Fritz. 15-40 Dritto anomalo largo di Fritz, altre due palle break. 15-30 Palla ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : 7-5 4-6 - si decide con il super tie-break : 2-1 Ace di Isner. 2-0 Subito mini-break con Isner che non trova il passante. 1-0 Parte bene Federer con una bella prima. 4-6 ACE DI ISNER! Team World vince il secondo set e si va al super tie-break. 40-A Ace di Isner. 40-40 Ancora un super scambio e poi Tsitsipas chiude con lo smash. A-40 Scambio incredibile con Tsitsipas che non chiude due volèe e alla fine pure Federer sbaglia un comodo ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : 7-5 1-0 - Federer/Tsitsipas vincono il primo set : 40-15 Smash di Federer. 30-15 Bella prima di servizio per il greco. 15-15 Federer chiude a rete. 1-1 Game a zero per la coppia americana. 40-0 Ace di Isner. 30-0 Prima potente di Isner. 1-0 Splendida volée di Tsitsipas e Team Europe vince il primo game del secondo set. 40-30 Esce di un nulla il passante di Isner. 30-30 Splendido passante di Isner di dritto. 30-15 Lungo il pallonetto di ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : 3-2 - break e controbreak ad inizio partita : 40-40 Incredibile errore di Sock che con il dritto a campo aperto mette fuori. A-40 Super prima di Isner e poi smash di Sock. 40-40 Fantastica risposta di rovescio di Tsitsipas. 30-30 Smash vincente di Sock. 15-30 Errore di Isner con il dritto. 3-2 Tiene a zero il servizio la coppia europea. 40-0 Altro grande servizio dello svizzero. 30-0 Ace di Roger Federer. 2-2 Arriva il break di Team ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : 1-2 - immediato break di Sock/Isner : 40-A Ancora una palla break per il Team Europe. 40-40 Altro brutto errore di Federer a rete. 30-40 Federer spinge da fondo e arriva la palla break. 30-30 Bravissimo Tsitsipas a chiudere con lo smash. 30-15 Gran bordata di Sock. 1-2 Federer sbaglia una comoda volée ed arriva il break per il Team World. 15-40 Risposta vincente di Sock, che sfrutta il cambio sbagliato di Federer. 15-30 Smash ...

LIVE Laver Cup 2019 - giornata finale in DIRETTA : Federer/Tsitsipas sfidano Isner/Sock : 11.56: Non sarà in campo in quest'ultima giornata Fabio Fognini. Il ligure, quindi, chiuderà la sua prima partecipazione con la sconfitta contro Jack Sock in singolare. 11.53: Roger Federer e Jack Sock sono imbattuti in questa Laver Cup. Addirittura l'americano ha già ottenuto tre successi (uno in singolo e poi due in doppio). 11.50: Manca davvero poco all'inizio del primo ...

LIVE Laver Cup 2019 - giornata finale in DIRETTA : l'Europa punta al tris con Federer e Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata della Laver Cup 2019, la competizione che mette di fronte l'Europa al Resto del Mondo. Si riparte con l'Europa in vantaggio per 7-5, ma oggi ogni vittoria vale tre punti e dunque può ancora succedere di tutto. Si comincia alle ore 12.00 ed è il momento più atteso di tutta la Laver Cup 2019. Nel doppio Team Europe ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Nadal/Tsitsipas-Kygrios/Sock 4-6 6-3 6-10 - il Team World vince al super tie-break! Il Team Europe conduce 7-5 : FINE TERZO SET 10-6 Team World BATTE Team Europe! 7-5 TOTALE! 6-9 Con il telecomando Nadal! Volée nell'angolino. 5-9 Scappa via il diritto di Sock. 9-4 Dà spettacolo l'australiano: Nadal ci arriva comunque ma Sock mette in difficoltà il greco. 8-4 Scarico Nadal: rovescio in rete. 4-7 ALTRO RECUPERO DELL'AUSSIE! Nadal ci prova ma il recupero di Kyrgios sullo smash di Tsitsipas ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Nadal/Tsitsipas-Kygrios/Sock 4-6 6-3 - secondo set del Team Europe! Si va al super tie-break : 22.59 Il Team Europe vince il secondo set 6-3 dominando il parziale e sfruttando il calo di Kyrgios e Sock nonostante il controbreak del settimo game: super tie-break in vista. FINE secondo SET 6-3 secondo SET Team Europe! SI VA AL super tie-break! 40-15 Missile in risposta di Sock! 40-0 Tre set point per Team Europe! 30-0 Ace dello spagnolo. 15-0 Ottima prima di Nadal. 5-3 Nuova chance per ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Nadal/Tsitsipas-Kygrios/Sock 4-6 5-2 - controbreak del Team World! : 15-0 Ace di Sock. 5-2 controbreak Resto del Mondo! Volée disastrosa di Nadal. 30-40 Ace di Tsitsipas. 15-40 Doppia palla del controbreak. 15-30 Kyrgios si accanisce contro lo spagnolo: volée fuori. 0-15 Sock interviene sottorete: Nadal non arriva sulla demi-volée. 5-1 BREAK EUROPA! SI SUPERA TSITSIPAS. 30-40 BREAK POINT! Calo di concentrazione del duo rosso. 30-30 Due errori di fila di ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Nadal/Tsitsipas-Kygrios/Sock 4-6 2-1 - il Resto del Mondo vince il primo set! : 3-1 BREAK EUROPA! Stecca Kyrgios con lo smash. 15-40 Ace di Sock. 0-40 Stop-volley di Nadal. tre palle break! 0-30 Altro smash di Nadal! Team Europe vuole il break. 2-1 Grande giocata di Nadal sottorete: demi-volée incantevole. AD-40 Si scontrano ancora Sock e Kyrgios. 40-40 Banale errore di Nadal: lunga la sua volée. 40-30 FUORI DI POCO! Kyrgios aveva trovato un altro spiraglio contro un ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Nadal/Tsitsipas-Kygrios/Sock 3-4 - partenza pimpante a Ginevra! : 30-15 Kyrgios attacca la rete: Nadal non può nulla. 30-0 Largo il rovescio di Sock. 3-5 Non si è giocato in questo turno di servizio. 40-15 Si ripete l'americano. 30-15 Ace per Sock. 15-15 Ottima prima della medaglia d'oro di doppio misto alle Olimpiadi 2016. 3-4 Continua l'equilibrio con un break di distacco. 40-15 Sfida a distanza ormai: smash imprendibile. 30-15 Kyrgios ...