LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 in DIRETTA | le Farfalle cercano le medaglie nelle

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca dell’all-around Buongiorno e benvenuti alladeidiche oggi si concludono a Baku (Azerbaijan), la giornata che chiude la rassegna iridata prevede la disputa delle Finali di Specialità per le squadre che si daranno battaglia con le cinque palle e nell’esercizio misto: le migliori otto squadredue specialità andranno a caccia delle medaglia ma bisogna ricordare che queste prove non sono olimpiche. Si tratta di un’occasione per rimpinguare il bottino o per riscattarsi dopo dei risultati deludenti ottenuti nel concorso generale andato in scena ieri. L’Italia ha steccato nell’all-around, non è riuscita a difendere l’argento messo al collo dodici mesi fa e si è dovuta accontentare di una quinta piazza non all’altezza delle aspettative. ...

zazoomnews : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2019 in DIRETTA: oro per la Russia nel concorso generale a squadre davanti a Giapp… - zazoomnews : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2019 in DIRETTA: Giappone davanti a Bulgaria dopo la prima rotazione del Gruppo A… - zazoomnews : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2019 in DIRETTA: cominciate le prime rotazioni attesa per l’Italia! - #Ginnastica… -