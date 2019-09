LIVE Ciclismo | Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Italia si gioca il podio nella cronometro a

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno deidi– La presentazione dellaa squadre mista Buongiorno e benvenuti alladellaa squadre mista deidinello Yorkshire (Gran Bretagna). Oggi assisteremo allo storico debutto in una rassegna iridata di questa specialità, che è già stata invece protagonista agli ultimi Europei di Alkmaar (Olanda). Questa prova è riservata alle nazionali e prende il posto della cronosquadre per team. La corsa si svolgerà sul circuito cittadino di Harrogate, con due giri da percorrere, per un totale di 28 km. Ogni squadra sarà formata da tre uomini e altrettante donne, che gareggeranno in una normale cronosquadre e si daranno poi il cambio come in una staffetta. Infatti prenderanno il via gli uomini e quando il secondo avrà tagliato il traguardo, ...

