L' Iran avverte gli Usa | State lontani dal Golfo Rohani annuncia un piano di

(Di domenica 22 settembre 2019)dal, a portare la pace ci pensiamo noi. È l’avvertimento lanciato dal presidenteiano Hassan, dopo che Washington hato l’invio di truppe per potenziare la difesa aerea e missilistica dell’Arabia Saudita, in seguito all’attacco subito dalla major petrolifera Aramco. Per Teheran, gli Stati Uniti e le altre “potenze straniere” hanno sempre portato “dolore e miseria” nella regione, e dovrebbero abbandonare la “corsa agli armamenti” che stanno intraprendendo.Il leaderiano ha ancheto che presenterà questa settimana all’Onu undi pace per la regione chiamato “Coalizione per la speranza”. L’iniziativa – ha spiegato“coinvolgerà i paesi dell’area al fine di formare una coalizione che garantisca la ...

